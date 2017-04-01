Долги с волгоградских дачников за ресурсы могут взыскать по судебному приказу.Это важно знать тем, кто не расплатился за свет или воду. Теперь процедура упростилась. На вопросы дачников отвечает глава экспертного совета ИНТЕРа, заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев.

Вот вопрос читателя.

«На общем собрании СНТ избрали правление, в составе которого оказались два человека не члены садоводческого объединения. Это законно? И ещё: в среде дачников ходят слухи, что принят какой-то закон, по которому должников по оплате услуг (вода, электричество) председатель правления будет вправе отключать от ресурсов. Это так?» В.Бурцев, ветеран-дачник, Волгоград.

Отвечает заслуженный юрист Российской Федерации Владимир Кудрявцев

— По ст.22 ФЗ №66 об СНТ правление избирается на собрании садово-огородного объединения «из числа его членов». Поэтому вхождение в правление лиц, не оформленных в члены СНТ – юридически ущербно и может быть обжаловано. Лучше не затягивать их пребывание в составе правления: принятые таким составом решения правления могут оказаться нелегитимными. Нелишне поручить проверку правомерности выборов правления ревизионной комиссии и комиссии СНТ по соблюдению законодательства (ст.25, 26 ФЗ №66).

По должникам. Нового ничего нет: произвол не допустим, принудительное отключение не предусмотрено, все должно решаться по правовым процедурам. 27.12.2016г. Пленум Верховного суда РФ разъяснил судам, что долги могут взыскиваться не по «решению суда», а по «судебному приказу». Судебный приказ – это упрощенный порядок судопроизводства, который используется, если у человека есть неоспоримые долги. Приказ издается без судебного заседания на основании обращения правления. Исполняется судебный приказ через Федеральную службу судебных приставов, которые вправе в работе с должником принудительно списать долг из дохода должника, в том числе с банковской карты. Но это не означает, что усиливается произвол правления или его председателя: иск на оформление судебного приказа может быть подан, если неуплата превысила 90 дней; и если правление прислало должнику извещение о долге, на которое он не прореагировал. Судебный приказ также должен быть прислан должнику по почте; приказ можно оспорить в суде в течение 10 дней. Если сможете доказать, что требование неверно, то все деньги, которые списали, вам возвратят.

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