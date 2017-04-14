Долги наши тяжкие: более 15 миллиардов рублей должны жители Волгоградской области банкам

Более 15 миллиардов рублей должны жители Волгоградской области банкам. В прошлом году сумма была еще больше — 21 млрд руб. Это данные регионального управления службы судебных приставов, то есть речь идет о кредитах, которые уже взыскивают по суду. Следовательно, общая сумма задолженности выше, возможно, на порядок. Надо признать: некоторым не удастся отдать накопленные долги за всю жизнь. Выход только один — личное банкротство. Интре разбирался, как можно пройти эту процедуру и сколько это стоит. Да. это тоже стоит денег!

Личное банкротство: начинаем жизнь с нуля

Прошло уже около полутора лет с того момента, как в России вступил в силу Закон о банкротстве физических лиц. За это время через процедуру банкротства прошли сотни волгоградцев. Уже ясно, что это процесс достаточно непростой и дорогостоящий. Сама процедура продолжает вызывать много вопросов у тех, кому предстоит ее пройти. Рассказать о том, как подготовиться к личному банкротству и пройти его с наименьшими финансовыми и моральными потерями, ИНТЕР попросил нашего постоянного эксперта, кандидата юридических наук, председателя правления МОО «Кредитный правозащитник» Михаила Алексеева.

— Закон о личном банкротстве очень сложен с процессуальной точки зрения, — начал разговор Михаил Александрович. — Тем более с учетом того, что финансовая грамотность россиян в целом находится не на должном уровне. Но закон работает. Я говорил об этом, когда его только принимали, и повторяю сейчас с учетом наработанной практики: для многих россиян это шанс начать жизнь с чистого листа в финансовом плане.

В своих публикациях мы неоднократно отмечали следующий момент: чтобы запустить процедуру личного банкротства, нужны немаленькие суммы. Так, необходимо заплатить пошлину в сумме 300 руб., перечислить на депозит суда 25 тыс. руб., которые впоследствии будут направлены на вознаграждение конкурсного управляющего. Но это еще не все.

Сколько это стоит

— В законе прописан обязательный механизм действий, которые должен выполнять любой финансовый управляющий, — отмечает Михаил Алексеев. — Каждое его действие должно отражаться в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Например, запустили процедуру — дали публикацию. Появился кредитор, снова публикация. Финансовый управляющий распоряжается всеми средствами гражданина: его деньгами, карточками, имуществом. Продал телефон в пользу погашения долгов, и это надо отразить на сайте. Все действия протоколируются, за каждым действием следует финансовый отчет. Заявления каждого кредитора рассматривается в арбитражном суде и т. д.

Как вы понимаете, все вышеперечисленное делается не бесплатно. И совершенно очевидно, что финуправляющие не будут оплачивать данные шаги из собственного кармана. Ситуацию усугубляют и сроки публикаций всей информации. Если управляющий не уложится в них, ему придется заплатить административный штраф. При наличии трех административных штрафов специалист теряет право называться финансовым управляющим и заниматься подобной деятельностью.

Поэтому не стоит удивляться, продолжает Михаил Алексеев, что многие специалисты с неохотой берутся за личные банкротства. Если человек постоянно работает с делами юридических лиц, ему абсолютна невыгодна суета с «физиками», как их принято называть.

Выбираем юриста

— Так что надо быть готовым к дополнительным расходам, — повторяет Михаил Александрович. — Но здесь тоже надо подходить с умом, потому что желающих завышать цены, конечно, немало. Мы проводили подсчеты и пришли к выводу, что по самому минимуму при условии, что должник самостоятельно будет готовить необходимые документы, процедура личного банкротства обойдется в сумму порядка 63300 руб.; 25 тыс. на депозит, 300 руб. госпошлина, остальные деньги будут потрачены на публикации в ЕФРСБ, в СМИ и т. д.

— Михаил Александрович, а как все-таки определиться, с кем стоит сотрудничать, а с кем нет?

— Во-первых, советую сначала подготовиться к этому процессу и разобраться со своими делами. Что здесь я имею в виду? Например, человек инициирует процедуру личного банкротства и говорит, что у него ничего нет. Затем выясняется, что у них есть совместно нажитое имущество с супругой. Возможно, в семье определено, что это собственность жены, но с юридической точки зрения, по документам, — это имущество совместно нажито. И при процедуре банкротства это имущество попадет в конкурсную массу и будет реализовано. Поэтому заранее надо подумать, как обезопасить себя в данной ситуации.

Как вы меня поняли?

Следующий шаг. Вы четко приняли решение пройти через процедуру банкротства, и начинаете искать организацию, которая может вам в этом помочь. Я советую не останавливаться на той конторе, в которую вы придете в первую очередь. Обойдите три-четыре фирмы, сравните, что вам говорят и сколько просят. После этого спросите себя: а могу ли я пошагово расписать процесс личного банкротства человеку, который ничего об этом не знает?Понимаете ли вы смысл и алгоритм действий, который будет применяться при банкротстве? Сумеете это сделать — значит, юрист корректно донес информацию. Если же у вас в голове после общения со специалистом одни вопросы, значит, нужно продолжать искать юриста.

ЗАДАТЬ ВОПРОС МИХАИЛУ АЛЕКСЕЕВУ

Также обращайте внимание, насколько грамотны специалисты, предлагающие свои услуги. Я сталкивался с тем, что некоторые консультируют по процедуре личного банкротства, а сами даже не знают, что тарифы изменились: изначально в законе были заложены другие суммы на оплату услуг финансового управляющего. Я бы посоветовал найти специалиста, который работает с большим потоком физлиц, и если у него уже были дела о банкротстве, это вообще хорошо. Такие дела рассматривает арбитражный суд, вся информация есть в открытом доступе в Интернете, сайт arbitr.ru.

Судебный приказ

Иногда в подтверждение высокого уровня компетенции по «списанию долга», клиенту представляют определение об отмене судебного приказа, комментируя тем, что вот долг был, а вот его не стало. Так вот, чтобы получить такое определение даже не надо иметь юридического образования, судебный приказ отменяется по заявлению в одно предложение. Поэтому очень важно понять еще «на берегу», кто перед вами — реальный спец или шулер от права.

В законе указано, что на процедуру личного банкротства можно выходить, если общая сумма долгов гражданина достигла 500 тыс. руб. Меж тем люди начинают процедуру и с меньшей суммой: в тексте документа содержится оговорка о «стойкой неплатежеспособности». А высшая планка общей суммы задолженности не определена.

Как защитится от коллекторов: узнайте свои права

— У меня есть много примеров, когда люди, благополучно пройдя через процедуру личного банкротства, получили шанс начать жизнь заново, — завершает беседу Михаил Алексеев. — У них было по 15, 25 кредитов, общая сумма долгов достигала несколько миллионов, все счета были арестованы, вообще не осталось возможности свободно распоряжаться своими средствами. В личных беседах эти граждане говорили мне, что они думали: точка невозврата пройдена они уже никогда не избавятся от долгов. Закон о личном банкротстве предоставил им такую возможность.

Анастасия Франтасова