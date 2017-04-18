По улицам Волгограда проедет «Добрый автобус»
22 апреля по улицам Волгограда проедет «Добрый автобус». В ходе акции планируется собрать средства первой необходимости для детей с онкологическими заболеваниями. Все собранные подарки будут переданы семьям, воспитывающим таких детей.
Организатор акции — благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Детям на здоровье». Ее цель — помощь детям с онкологическими заболеваниями и привлечение внимания к проблемам семей, в которых растут онкологически больные дети.
— Достаточно много людей изъявляют желание передать детям в подарок так необходимые им гигиенические средства, игрушки, книги, — рассказали ИНТЕРу в фонде. — Но не всегда это получается сделать из-за нехватки времени, отдаленности района проживания, по другим причинам. 22 апреля это станет просто и удобно.
«Добрый автобус» проедет по Волгограду и будет ждать желающих помочь больным детям на удобных для них остановках.К автобусу можно будет принести помощь для ребят: гигиенические средства, детское питание, игрушки.
Список необходимых для ребят вещей:
— жидкое мыло;
— влажные салфетки;
— впитывающие пеленки (размер 60*90см);
— памперсы — размеры 4,5,6;
— детское питание;
— зубная паста и зубные щетки;
— шампуни и гели;
— средства для обработки полости рта (Хлоргексидин, Мирамистин, стоматофит);
— травы в пакетиках (ромашка, шалфей, череда, кора дуба);
— туалетная бумага и бумажные полотенца;
— стиральный порошок автомат (упаковками по 400гр.);
— моющее средство для полов и посуды;
— мешки для мусора.
Также, всегда необходимы небольшие игрушки в коробку храбрости и на подарки для деток: игрушки, канцелярские товары, любые наборы для творчества.
Для всех участников акции — небольшие подарки на память.
Для жителей Волгограда и организаций, желающих присоединиться к акции – скачать регистрационную форму можно здесь. Затем ее нужно отправить на электронную почту bf@detyam-nz.ru. С вами свяжется менеджер акции для уточнения ближайшей к Вам остановки.
Связаться с организаторами акции можно по телефону 8 (8442) 507-707.
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