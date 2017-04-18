22 апреля по улицам Волгограда проедет «Добрый автобус». В ходе акции планируется собрать средства первой необходимости для детей с онкологическими заболеваниями. Все собранные подарки будут переданы семьям, воспитывающим таких детей.

Организатор акции — благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Детям на здоровье». Ее цель — помощь детям с онкологическими заболеваниями и привлечение внимания к проблемам семей, в которых растут онкологически больные дети.

— Достаточно много людей изъявляют желание передать детям в подарок так необходимые им гигиенические средства, игрушки, книги, — рассказали ИНТЕРу в фонде. — Но не всегда это получается сделать из-за нехватки времени, отдаленности района проживания, по другим причинам. 22 апреля это станет просто и удобно.

«Добрый автобус» проедет по Волгограду и будет ждать желающих помочь больным детям на удобных для них остановках.К автобусу можно будет принести помощь для ребят: гигиенические средства, детское питание, игрушки.

Список необходимых для ребят вещей:

— жидкое мыло;

— влажные салфетки;

— впитывающие пеленки (размер 60*90см);

— памперсы — размеры 4,5,6;

— детское питание;

— зубная паста и зубные щетки;

— шампуни и гели;

— средства для обработки полости рта (Хлоргексидин, Мирамистин, стоматофит);

— травы в пакетиках (ромашка, шалфей, череда, кора дуба);

— туалетная бумага и бумажные полотенца;

— стиральный порошок автомат (упаковками по 400гр.);

— моющее средство для полов и посуды;

— мешки для мусора.

Также, всегда необходимы небольшие игрушки в коробку храбрости и на подарки для деток: игрушки, канцелярские товары, любые наборы для творчества.

Для всех участников акции — небольшие подарки на память.

Для жителей Волгограда и организаций, желающих присоединиться к акции – скачать регистрационную форму можно здесь. Затем ее нужно отправить на электронную почту bf@detyam-nz.ru. С вами свяжется менеджер акции для уточнения ближайшей к Вам остановки.

Связаться с организаторами акции можно по телефону 8 (8442) 507-707.