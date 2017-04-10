10.04.2017   Правовое поле   Галина Гунькина   Нет комментариев

В налоговых инспекциях Волгоградской области пройдут дни открытых дверей

14 и 15 апреля во всех налоговых инспекциях Волгоградской области пройдут дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. Специалисты налоговых органов подробно расскажут, кому и когда необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, ответят на другие вопросы граждан по налогообложению.

14 апреля инспекции будут работать с 9.00 до 20.00. 15 апреля – с 10.00 до 15.00. В управлении Федеральной налоговой службы по Волгоградской области уточняют, что предоставить декларации о доходах, полученных в 2016 году, нужно не позднее 2 мая 2017 года.

Фото с сайта nalog.ru

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