Дмитрий Медведев впервые прокомментировал обвинения его в коррупции со стороны Навального
Дмитрий Медведев впервые прокомментировал обвинения его в коррупции со стороны Навального. Свое мнение премьер огласил на встрече с рабочими в Тамбовской области.
Напомним: речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. В фильме, который представил ФБК, содержались обвинения в адрес премьера на предмет наличия в его распоряжении элитной недвижимости, виноградников, двух яхт и другого имущества, оформленного на сторонние организации. По оценкам СМИ, фильм посмотрели порядка 15 млн россиян.
Дмитрий Медведев
ФБК требовал от властей ответить на эти обвинения, и под этим лозунгом стартовала предвыборная кампания самого Навального. Среди прочих муниципалитетов оппозиционер открыл свой штаб и в Волгограде, причем со скандалом. 26 марта митинги под лозунгом борьбы с коррупцией прошли в ряде городов России, в том числе в Волгограде и Волжском.
Итогом митинга в Волгограде, который не был санкционирован властями, стало задержание 28 человек. В Волжском митинг был санкционирован, прошел без задержаний.
Митинг. точнее, сход в защиту политзаключенных, который прошел в Волгограде 2 апреля, был разрешен властями, прошел спокойно, собрав 70 человек в Краснооктябрьском районе города.
Спустя несколько дней оценку митингам дал Владимир Путин, который отметил, что что борьба с коррупцией остается в центре общественного внимания, но нельзя использовать эту тему для политической самораскрутки.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. заявил в интервью АВС, что доходы госслужщих прозрачны и проверяются спецслужбами. «А популистские заявления разных активистов не соответствуют действительности», сказал он.
В этом же духе высказался и Дмитрий Медведев. «Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжета, материалы. Это, как правило,люди, у которых есть конкретные политические цели. Они пытаются доказать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключаящаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей.»
Что касается информации, изложенной в фильме. Медведев назвал ее «мутью» и «чушью».
ХРОНИКА СОБЫТИЙ С 26 МАРТА В ВОЛГОГРАДЕ — ВСЕ СТАТЬИ
Странно. Ни слова по существу: ВВ в ответ сказал, что в Париже беспорядки, ДА сказал, что Навальный борется за власть _______ Народ как источник власти ждёт опровержений расследования по сути по каждому документу, например: данные фонды финансировались не бизнесом, а госбюждетом, фонды охраняются не ФСО, а частной охраной, герои не являются однокурсниками, а лишь похожи на них, имущество фондов будет национализировано, чтобы честный бизнес не боялся выбыть из конкуренции, кроссовки и рубашки не совпадают по размеру и материалу ит.д. _____ Что ещё нужно, чего ждут? Я боюсь и не хочу революций. Их нужно предотвратить, честно ответив на вопросы расследования.
Несколько существенных моментов. Первый! Как может быть протест санкционирован властью? Абсурд от юриста Медведева. Получается что, что власть сама должна указывать, когда и кому, и по какому поводу протестовать? Второй момент. «Бесчестная позиция». Я не сторонник Навального, но дважды судить, и поднимать дело, у которого уже срок давности истек — это что? Это «честная позиция», разве не в «шкурных интересах» это делалось? Третий момент. Показать народу, что ему наплевать на какие либо обвинения Медведев смог. Ну как это он не собирается реагировать? Как? Ему плевать? Четвертый момент. Пиариться и набирать политические баллы, рейтинг, да еще с помощью государственных СМИ, за счет государства можно, а вот остальным нельзя даже за собственные, даже без доступа к этим СМИ. И обязательно «огромные деньги» кто-то проспонсировал. А фильм та не тянет на высокобюджетный, такими фильмами пол Youtube забит, и что за всеми этими фильмами большие деньги? Не верю. Пятый момент. Не надо считать нашу молодежь тупой, которую просто так можно вытащить на митинг или акцию, должен быть действительно серьезный повод. Ну а если кому-то наплевать, то и он не увидит повода. И наконец, Шестой момент. Согласованность и места и времени. Запрос был? Удовлетворен? Послали? Понятно! Наверно в России можно проводить акции только на архипелаге Новая Земля, на самой недоступной горе, и раз в году ночью, ну, к примеру, 1 января. Так, чтобы жизнь маслом не казалось для любого, кто хочет выразить протест.