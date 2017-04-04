Дмитрий Медведев впервые прокомментировал обвинения его в коррупции со стороны Навального. Свое мнение премьер огласил на встрече с рабочими в Тамбовской области.

Напомним: речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. В фильме, который представил ФБК, содержались обвинения в адрес премьера на предмет наличия в его распоряжении элитной недвижимости, виноградников, двух яхт и другого имущества, оформленного на сторонние организации. По оценкам СМИ, фильм посмотрели порядка 15 млн россиян.

Дмитрий Медведев

ФБК требовал от властей ответить на эти обвинения, и под этим лозунгом стартовала предвыборная кампания самого Навального. Среди прочих муниципалитетов оппозиционер открыл свой штаб и в Волгограде, причем со скандалом. 26 марта митинги под лозунгом борьбы с коррупцией прошли в ряде городов России, в том числе в Волгограде и Волжском.

Итогом митинга в Волгограде, который не был санкционирован властями, стало задержание 28 человек. В Волжском митинг был санкционирован, прошел без задержаний.

Митинг. точнее, сход в защиту политзаключенных, который прошел в Волгограде 2 апреля, был разрешен властями, прошел спокойно, собрав 70 человек в Краснооктябрьском районе города.

Спустя несколько дней оценку митингам дал Владимир Путин, который отметил, что что борьба с коррупцией остается в центре общественного внимания, но нельзя использовать эту тему для политической самораскрутки.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. заявил в интервью АВС, что доходы госслужщих прозрачны и проверяются спецслужбами. «А популистские заявления разных активистов не соответствуют действительности», сказал он.

В этом же духе высказался и Дмитрий Медведев. «Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжета, материалы. Это, как правило,люди, у которых есть конкретные политические цели. Они пытаются доказать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключаящаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей.»

Что касается информации, изложенной в фильме. Медведев назвал ее «мутью» и «чушью».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ С 26 МАРТА В ВОЛГОГРАДЕ — ВСЕ СТАТЬИ