Все средства, которые россияне вносят за жилищно-коммунальные услуги, теперь будут поступать в один карман – в России для расчетов за ЖКХ создают единую организацию. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой РФ. И в Совете Федераций уже прошло его первое обсуждение.

Единые информационные расчетные центры (ЕИРЦ) будут рассылать единый платежный документ. Через них будут производиться и все расчеты за поставляемые потребителям услуги. В областном комитете ЖКХ и ТЭК подтверждают – при таком подходе собираемость платежей достигнет максимальных показателей и долги перед ресурсоснабжающими организациями сведутся к минимуму.

Как уверяют, для добросовестных плательщиков никаких сложностей при переходе на новую систему оплаты ЖКХ не возникнет. Наоборот – у них появится больше гарантий, что свет, газ, тепло, за которые они честно заплатили, у них будут, и никто не придет и не отключит их.

Как будут обстоять дела в реальности? Поживем – увидим…

Фото с сайта областного комитета ЖКХ и ТЭК