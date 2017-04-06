В Волгограде День здоровья встретят праздником «Вместе с чемпионами»

Завтра, 7 апреля в Волгограде пройдет спортивный праздник. День здоровья встретят праздником «Вместе с чемпионами». Его участниками станут около 300 школьников.

для всех собравшихся физкультминутку проведет трехкратная чемпионка мира по борьбе на поясах, заслуженный мастер спорта России Серафима Сафонова. Свою составляющую зарядки подготовят и учащиеся каждой школы — силой и ловкостью в «Веселых стартах» померяются 12 команд.

Юные спортсмены выступят с показательной программой по кекусинкай, рукопашному бою и самообороне, современным танцевальным направлениям. На площадке сквера также пройдет парад школьников, завоевавших в этом году призовые места на спортивных состязаниях различного уровня.

Спортивный праздник начнется в 10.00 на территории сквера им. Саши Филиппова.

Фото с сайта мэрии Волгограда