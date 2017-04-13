Что планируют построить в Волгограде на месте бывшего Тракторного завода? Этот вопрос обсуждали в областном центре на этой неделе. В Тракторозаводском районе 10 апреля состоялись публичные слушания по вопросу перевода части земель под развалинами цехов легендарного тракторного завода в разряд «территории комплексного и устойчивого развития». Слушания получились необычными…

На месте бывшего Тракторного завода…

На слушаниях побывал и выступил почетный ветеран ВгТЗ, заслуженный юрист России, эксперт ИНТЕРа Владимир Кудрявцев. Примечательно, что на слушания зарегистрировалось всего 14 жителей миллионного города — и это при всей остроте и социальной значимости вопроса. Впечатлениями от услышанного Владимир Петрович поделился с редакцией.

На первые же вопросы присутствующих организаторы слушаний не смогли дать ответы. Сколько собственников у заводской территории? По слухам, участки заводской земли собственники предприятия уже продают без учета требований законодательства. Кто и за какие средства будет очищать территорию от развалин цехов и рекультивировать землю? Например, земля под чугунолитейным цехом на много метров вглубь отравлена и вредоносна. Если принять на веру слова о том, что половину заводской территории (южный сектор) оставят на нужды производства, то где место для санитарно-защитной зоны? Ведь на южном производстве действует экологически небезопасный цветнолитейный цех, который необходимо отделять от нового жилого массива.

Почему рухнул завод

— На мой взгляд, организаторы слушаний не позаботились о разработке полной концепции перевода земель из производственного использования для градостроительных целей, — продолжает Владимир Кудрявцев. — Они не установили, почему рухнуло тракторное производство; сколько сотен рабочих мест утрачено и сколько их будет в новых условиях; насколько необходимы вместо заводской инфраструктуры торговые и развлекательные центры, жилые дома, планируемые на этих землях. Наконец, кто и как доказал, что трактора не нужны? Какие проблемы района решит или усугубит перевод земель заводских в градостроительные? Никто даже не вспомнил, что ВгТЗ – градообразующее предприятие. К чему ведет его закрытие?

— Я готовился вступить на слушаниях в деловую полемику, подготовил цифры о потребностях в тракторах для пяти тысяч фермеров области, о необходимости различной самоходной техники для нужд ЖКХ в двух тысячах населенных пунктов региона… Доказывать оказалось некому: на слушаниях не было ни руководителей завода, ни района, ни города, ни региона. Ведущих слушания и архитекторов-градостроителей не волновали инженерные или социальные проблемы и человеческие судьбы, они настойчиво продвигали одно: голосуйте за перевод 158 га земель завода под городской контроль.

Что ждет район

Не взволновало представителей властей и такое суждение в выступлениях: на кого рассчитано строительство жилых домов, торгово-развлекательных центров на территориях под разрушенными цехами, кто их купит или будет посещать, если Волгоград – самый бедный среди городов-миллионников? По данным статистики, на февраль-2017 уровень безработицы в Волгоградской области составляет 7,0%. Это выше, чем в ЮФО (6,5%) и по России (5,8%). Наша область на 60 месте (из 85) в рейтинге субъектов РФ по уровню жизни и на 72 месте по доходам населения. Нет ответов. Похоже, просто никто не думал, не анализировал, не пытался установить причины и найти пути и источники для оздоровления названных показателей, ну хотя бы в рамках обсуждаемых территорий комплексного и устойчивого развития. Итог слушаний таков — за перевод заводских земель в городские

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