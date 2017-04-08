Число отравившихся под Волгоградом кадетов возросло до 37.Таковы данные областного комитета по здравоохранению. Ранее ведомство сообщило о 27 пострадавших подростках, но в пятницу хуже себя почувствовали еще 10 человек. было принято решение о госпитализации.

Число отравившихся кадетов выросло до 37

У всех детей, воспитанников филиала казачьего кадетского корпуса им.Константина Недорубова в Кумылженском районе области диагностируют признаки пищевого отравления. Что послужило источником, пока не озвучено.

Пострадавшие находятся в ЦРБ Кумылженского и Михайловского районов. Дело находится под контролем губернатора, областного комитета здравоохранения, Роспотребнадзора. Проверку проводит СУ СКР по региону.

Медики заверяют, что состояние всех пострадавших не критическое, отравление средней и легкой степени. Сколько еще дети будут находиться в лечебном учреждении, не сообщается.