08.04.2017   Городская среда   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Число отравившихся под Волгоградом кадетов возросло до 37

Число отравившихся под Волгоградом кадетов возросло до 37.Таковы данные областного комитета по здравоохранению. Ранее ведомство сообщило о 27 пострадавших подростках, но в пятницу хуже себя почувствовали еще 10 человек. было принято решение о госпитализации.

Число отравившихся кадетов выросло до 37

У всех детей, воспитанников филиала казачьего кадетского корпуса им.Константина Недорубова в Кумылженском районе области диагностируют признаки пищевого отравления. Что послужило источником, пока не озвучено.

Пострадавшие находятся в ЦРБ Кумылженского и Михайловского районов. Дело находится под контролем губернатора, областного комитета здравоохранения, Роспотребнадзора. Проверку проводит СУ СКР по региону.

Медики заверяют, что состояние всех пострадавших не критическое, отравление средней и легкой степени. Сколько еще дети будут находиться в лечебном учреждении, не сообщается.

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