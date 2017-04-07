07.04.2017   Разное, Социум, Спорт   Галина Гунькина   Нет комментариев

В станице Алексеевской пройдет чемпионат по мотокроссу

В воскресенье, 9 апреля поклонников мотоциклов ждут в станице Алексеевской – здесь пройдет чемпионат по мотокроссу. Традиционные соревнования посвящены 72-й годовщине Великой Победы.

Соревнования будут проходить в рамках открытого чемпионата и первенства Волгоградской области по мотоциклетному кроссу. Своих железных коней участники выведут на мототрек «Сурчины». В числе организаторов соревнований – мотоциклетная федерация Волгоградской области, ВООО «Моторы Сталинграда», спортивно-технический клуб «АлИг».

Второй этап Чемпионата по мотокроссу стартует в 12.00. Справки по телефону: 8-937-553-28-29.

Фото со страницы группы ВООО «Моторы Сталинграда» в социальной сети «ВКонтакте»

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