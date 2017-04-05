Волгоградские мамы и папы могут научиться быть родителями через Интернет. С этой целью для жителей Волгограда в Интернете организована виртуальная школа для родителей. Касается это, прежде всего, тех, кто заинтересован в правильном воспитании своих детей, но не знают, как это сделать.

Научиться быть родителями

Как пояснили в комитете социальной защиты населения области, все занятия разбиты на блоки: «Дошкольное детство», «Младший школьный возраст», «Подростковый возраст». Всего готовится 21 вебинар. Это не будет односторонним общением. Слушатели смогут задавать свои вопросы, планируется также проведение тестовых заданий и т.д.

Полностью цикл занятий, начавшийся 18 февраля, завершится в августе.

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