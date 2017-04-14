Бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) могут заменить на электронный (ЭПТС)

Бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) в ближайшем будущем могут заменить на электронный (ЭПТС). Проект соответствующего постановления Правительства РФ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения.

Бумажный паспорт поменяют на электронный

Причем, автовладелец больше не будет заморачиваться с его оформлением, а вся забота об этом ляжет на автопроизводителя либо его уполномоченного. А автовладелец будет получать документ с уникальным номером вместе с автомобилем у дилера.

Ему останется только сообщить в ГИБДД данные своего ЭПТС и договора купли-продажи.

Но это не значит, что бумажные ПТС перестанут иметь свою юридическую силу. Они останутся действующими даже после вступления в силу постановления, и принудительно его замена на электронный не будет осуществляться. Однако если ПТС потеряется или повредится, атвовладелец сможет его заменить на ЭПТС.

Таким образом, вся информация о собственниках транспорта будут содержаться в специальной системе электронных паспортов. Данное нововведение должно усложнить искажение информации и защитить права потребителей на авторынке как России, так и ЕЭС.

Размер пошлины за оформление ЭПТС составляет 250 рублей и 600 рублей для юридических и физических лиц.

Напомним, бумажный ПТС стоит 800 рублей.

Источник фото: журнал «Мой мотор»

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