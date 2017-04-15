Роспотребнадзор сообщает: волгоградцы стали реже болеть «ветрянкой» и чаще – сальмонеллезом. За первые три месяца 2017 года случаев заболевания ветряной оспой зарегистрировано на 55% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. А случаев сальмонеллезов – на 63% больше.

По данным регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано снижение по педикулезу на 51%, сифилису на 26%, гонококковой инфекции на 33%, ОРВИ и гриппу на 8%, внебольничной пневмонии на 15%, чесотке на 50%, описторхозу на 50%.

Вместе с тем отмечается рост числа случаев дизентерии на 44%, острых кишечных инфекций неустановленной этиологии и пищевых токсикоинфекций на 41%, укусов людей клещами на 75%, лямблиоза на 49%, аскаридоза на 40%.

Острым вирусным гепатитом А за январь-март 2017 года заразилось в 2,4 раза больше волгоградцев ,чем за три первых месяца 2016 года. Острым вирусным гепатитом С – в 5 раз.