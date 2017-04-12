Безработных не будутлишать полисов ОМС

Безработных не будут лишать полисов ОМС — об этом заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олег Салагай. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что чиновники планируют сохранить безработным право только на вызов скорой помощи.

Безработных полисов лишать не будут

По словам Олега Салагая, появление данной информации в печати для Минздрава России и Федерального фонда ОМС стала неожиданностью. Чиновник подчеркнул, что о ликвидации базовой социальной гарантии ни в одном из готовящихся законопроектов и речи не идет, и идти не может, так как право бесплатной медицинской помощи для всех без исключения россиян закреплено Конституцией РФ.

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