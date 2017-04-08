В центре Волгограда проходит антитеррористический митинг «Питер, волгоградцы с тобой!»

В центре Волгограда проходит антитеррористический митинг «Питер, мы с тобой!». Организаторами акции выступили городской совет ветеранов и общественные организации. Пока официальных данных нет, но по оценкам присутствующих. в митинге приниают участие несколько тысяч человек, включая первых лиц города и области.

Антитеррористический митинг

Собравшиеся почтили минутой молчания память россиян. погибших 6 апреля в метро Санкт-Петербурга. В память о трагедии были зажжены свечи, на сцене играл оркестр. В небо были выпущены белые шары. По словам организаторов, первоначально митинг был задуман под лозунгом к призыву консолидации общества, но после 6 апреля его решено было провести как антитеррористический.

В Волгограде по сей день действуют усиленные меры безопасности. Особое внимание уделяется общественному транспорту, местам большого скопления людей, торговым центрам.

Напомним: до 18 часов субботу 8 апреля из-за митинга перекрыта ул. Чуйкова с ул. Комсомольской до ул.Краснознаменской.

Автомобилистам также напоминаем, что в воскресенье из-за митинга КПРФ на Красном Октябре будет ограничено движение с двух часов дня по половины шестого вечера. Речь идет об участке на пр.Ленина с пр. Металлургов до дома 101.

Митинг коммунистов начнется в 16 часов.