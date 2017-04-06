В ближайшие дни в двух районах Волгограда пройдут акции по высадке деревьев. Завтра, 7 апреля 30 саженцев тополя Болле и клена сахарного появятся по улице Рабоче-Крестьянская в границах улиц Иркутской и Баррикадной напротив детского парка «Сказка».

В понедельник, 10 апреля на территории детского сада № 255 Кировского района будут высажены около 80 саженцев катальпы, дуба, березы, рябины, сирени, бирючины. После благоустройства дворовых участков детского сада активисты отправятся озеленять территорию у МОУ «Основная школа № 59 имени полного кавалера ордена Славы Н. П. Красюкова». Здесь будут расти катальпа, дуб, береза и рябина – всего 28 деревьев.

И в первом, и во втором случае акции начнутся в 10.00. Всех желающих приглашают присоединиться к акциям по озеленению города.

В Ворошиловском районе сбор состоится напротив Волгоградского театра юного зрителя. За дополнительной информацией обращаться по телефону 46-74-96. О своем желании присоединиться к акции Кировском районе организаторы просят сообщать по телефону 8-917-842-59-36. Вместе со специалистами «Центра защиты леса Волгоградской области» и активистами молодежного экологического движения «Зеленого дозора Волгограда» участниками мероприятия станут и маленькие воспитанники сада.

Фото с сайта Центра защиты леса Волгоградской области