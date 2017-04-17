Вокзал раздора: в станице Клетской Волгоградской области разгорелся конфликт из-за автовокзала

В станице Клетской Волгоградской области разгорелся конфликт из-за автовокзала. Точнее, павильона, предназначенного под автовокзал. Многих клетчан не устраивает то место, где недавно установили небольшой строение. На месте конфликта побывал журналист ИНТЕРа. Вот что удалось узнать.

В станице Клетской

…Новая достопримечательность станицы Клетской – «автовокзал» на площади Солдатской Славы в фас. С легкой руки районного архитектора Валерия Исаенко его окрестили эйфелевой башней. Депутатам, потребовавшим убрать «это безобразие», он напомнил, что парижане тоже были против строительства Эйфелевой башни. А теперь весь мир ею восхищается…

Волгоград очищается от киосков и павильонов. А в станице Клетской установили новый на площади Солдатской славы.

Увидев, как с газона сдирают верхний слой почвы, люди воззвали к совести затеявшего это хозяина маршруток Владимира Желтухина. Тот отбивался: «Моя земля – мне ее на 49 лет отдали в аренду…» Звонили главе поселения. Не брал трубку.

Тогда местные «партизаны»ночью двумя УАЗами попытались оттащить вагончик. Не хватило лошадиных сил, а то, чего доброго, загремели бы под статью УК.

Протесты

Жители взяли в оборот депутатов: «Не видите, что творится безобразие?» Безобразие в этом увидели два депутата – Тихоненко и Калашников. Написали письмо. Мы, депутаты Клетского сельского поселения Тихоненков В.В. и Калашников И.А., просим… оказать содействие в демонтаже кассы вагончика, установленного на площади Солдатской славы. Как многие жители станицы Клетской, считаем, что он портит архитектурный вид площади и нарушает историческую память. В то же время непонятно, как земли, на которые наложен сервитут (тротуары, скверы, площади, дороги), смогли отдать в коммерческое пользование…

Подписались более 170 человек. К областным и федеральным депутатам обращаться не стали. После выборов, объясняют, они ушли в подполье. Послали в Народной фронт.

«В область, хоть тысячу подписей соберут, писать бесполезно»

Так отозвался об этой затее бывший клетчанин, знающий коридоры областной и клетских властей.

Депутат Клетского поселкового совета Валентина Рыбакова считает площадь лучшим местом для автовокзала.

-Во-первых, в центре станицы – удобно всем.

-Не все так считают.

-Ой, мама родная! Я вас умоляю.

-Если вагончик установлен законно, значит, благоустройство было незаконным?

-Так получилось. Ну что тут сделаешь, раз вышла такая история?

-Кто должен нести ответственность за потраченные деньги?

-Какие там деньги! А ели не выкинули на помойку, а пересадили в другое место.

-Кто пересадил и куда?

-Не знаю…

Кстати, саженец голубой ели стоит более 4 тыс. руб. Плюс бордюры уложили, землю завезли, газонную траву посеяли… — в клочок бывшего газона, на котором стоит вагончик, зарыли примерно 20 тысяч.

— Я была в шоке, когда увидела на газоне облезлый вагончик.- комментирует депутатское «одобрям-с» Наталья Мальцева. — Вокзал в Клетской нужен – с этим никто не спорит. Вопрос: почему именно на площади? Высказала возмущение Желтухину. В ответ: «Зимой будете греться…» Уцелевшие елочки погибнут, весь газон вытопчут, превратят в мусорку. Рядом — участок площадью примерно в 800 квадратных метров зарос бурьяном, загажен мусором. Для автовокзала лучше места не найти. Есть где развернуться: и стоянку организовать, и кассы, и туалет поставить, и киоск с пирожками…

А клочок Красной площади можно отдать в аренду коммерсанту?

Александр Курганов, задавая этот вопрос, объясняет:

-Площадь Солдатской славы – это наша Красная площадь. Люди возмущаются – никакой реакции. Власти уверяют, что все сделано в интересах населения и в соответствии с законами. Хотелось бы услышать мнение контролирующих органов: все ли нормы права соблюдены? Есть основания сомневаться в этом.

Давая объявление об аукционе, «забыли» об автовокзале

-В 2016 году,– рассказывает Василий Тихоненков, — вынося на рассмотрение совета депутатов вопрос о сдаче земельного участка в аренду «под организацию автомобильной стоянки», забыли об «автовокзале». Между тем, согласно кадастровой карте, земельный участок был отмежеван «для организации автомобильной стоянки и установки остановочного павильона с билетной кассой…» В объявлении об аукционе («администрация Клетского сельского поселения уведомляет о намерении сдать земельный участок площадью 114 кв. метров… в аренду… для организации автомобильной стоянки») об «автовокзале» тоже «забыли». Или – утаили, чтобы не возникло вопросов. Например, можно ли ставить его на тротуаре у проезжей части – как это согласуется с безопасностью движения? Соответствует ли он СанПиНам? При нем должен быть туалет – где его поставят?..

Районный прокурор по поводу этой несостыковки молчит.

Реакция на возмущение жителей Клетской все-таки была: провели собрание депутатов Клетского поселения. Против «автовокзала» на площади проголосовали три депутата: предприниматель В. Тихоненко, Е. Веретенникова (работает в отделении банка), Н. Чекунова (в центре занятости).Одобрили четыре – все работники муниципальных учреждений: Ю. Дементьева, работник центра «Юность», В. Рыбакова, директор школы искусств, О. Солуянова, директор школы, С. Карцев, культорганизатор.

-А куда им было деваться? – комментируют станичники. — Уволят – в Клетской податься некуда..

Раиса Мотузова.

Сергей Шуваев, глава администрации Клетского района

— Перенос автовокзала с окраины станицы Клетской в ее центр — вопрос давний. На всех сходах граждан слышу одно и то же: почему автовокзал на отшибе, приходится пройти через всю станицу, да еще в гору, чтобы попасть к кассам. В 2015 году появилась возможность изменить ситуацию. Центр станицы претерпел реконструкцию, в результате которой площадь перестала быть единым закрытым для проезда массивом. Теперь здесь оборудован сквозной проезд транспорта. Автовокзал будет располагаться на ул. Луначарского, по соседству с площадью Солдатской Славы, которая, к слову сказать, обнесена декоративным ограждением, так что ее территории автовокзал касаться не будет. Эти два участка не имеют друг к другу никакого отношения. Добавлю, что от граждан станицы в администрацию района не поступало ни одной жалобы.

Галина Лыгина, глава Черенского сельского поселения:

На сходах нашего поселения вопросов об автовокзале не возникало. Тем не менее, считаю, он нужен. Но вызывает недоумение выбор места и непоследовательность действий: осенью выполнили благоустройство, а весной разворотили. Мой родственник Дмитрий Тихонович Карпов, житель Клетской, пытался выразить в администрации свое возмущение. И был его больше возмущен тем, как к этому отнеслись.

Кроме того, считаю, автовокзал должен быть таковым не только для Желтухина – для всех перевозчиков. Районная власть обязана, создавая им равные условия, поощрять конкуренцию, поскольку она работает на благо населения: сдерживает рост стоимости перевозок, вынуждает улучшать условия.

Кстати, депутат Клетского сельского совета Наталья Чекунова после того, как ее коллеги одобрили установку вагончика, заявила о сложении с себя депутатских полномочий.

Виталий Ефремов, глава Распопинского сельского поселения:

-Не хочу оценивать действия коллеги, но, думаю, стоит обратить внимание на здание почты. Сдав часть ее пустующих помещений в аренду, там можно обустроить автовокзал с комфортными условиями и для перевозчиков, и для пассажиров.

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