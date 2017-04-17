В Волгоградской области пациенту, укушенному бродячей собакой, отказали в медицинской помощи. Об этом редакции ИНТЕРа рассказала читательница Эльвира Владимировна Плахова. Она попросила о помощи. Вот как было дело.

Описанная ситуация свидетельствует о катастрофической ситуации с состоянием медицины в Волгоградской области, о полной безответственности и не соблюдении законов медицинскими работниками.

Я не знаю, что может изменить эту ситуацию. Эпидемия бешенства?

Но это – эмоции. Теперь – законы.

В ФЗ – 323 от 21 ноября 2011г « Об основах охраны здоровья граждан РФ», в главе 2, статья 4, декларируется «доступность и качество медицинской помощи» и «недопустимость отказа в медицинской помощи».

В данной ситуации нарушены оба этих положения. Налицо отказ в медицинской помощи ребенку с подозрением на возможность возникновения особо опасной смертельной инфекции. Причем, в данной ситуации, вакцинация – это не прививка. Это лечение!

Если даже предположить, что в данном медицинском учреждении отсутствует вакцина, лицензия, медработники не знают, как делается вакцинация и пр. (То не понятно, каким образом данное учреждение существует с разрешения комитета здравоохранения.) Но в такой ситуации работники данного учреждения должны были доставить больного в другое медицинское учреждение, где возможно проведение вакцинации.

После вмешательства комитета здравоохранения, больному предложили продолжить вакцинацию в Камышинской больнице. Т.е. « доступная» медицинская помощь будет оказывать за 120 км от места проживания.

По-моему, сложившиеся ситуация требует вмешательства прокуратуры.

Если наши «организаторы» здравоохранения не могут обеспечить доступность, то пусть хотя бы компенсируют затраты на проезд.

Рекомендую родственникам обратиться за помощью в Росздравнадзор и прокуратуру.

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