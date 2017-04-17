В Волгоградской области пациенту, укушенному бродячей собакой, отказали в медицинской помощи
В Волгоградской области пациенту, укушенному бродячей собакой, отказали в медицинской помощи. Об этом редакции ИНТЕРа рассказала читательница Эльвира Владимировна Плахова. Она попросила о помощи. Вот как было дело.
Пациенту отказали в медицинской помощи
- 17-летнего внука укусила бродячая собака, — рассказала Эльвира Владимировна. — Поехали в больницу в Ольховку провести вакцинацию от бешенства, но хирург (фамилия есть в редакции — Авт.) отказался ставить уколы, говоря, что у них нет лицензии, что они могут ставить уколы только взрослым. На следующий день поехали в Волгоград. В Волгограде в 4-й поликлинике первичный укол поставили, но сказали продолжить лечение в Ольховке. Вторичный укол делали в Камышине, но там сказали, что последующие уколы будут делать за плату и так же отправили проводить дальнейшую вакцинацию в Ольховку. По данному вопросу был отправлен запрос в Роспотребнадзор и Облздрав, но ответа не поступило. Имеет ли право врач отказывать в такой ситуации и куда в такой ситуации обращаться за помощью?
- Вот как прокомментировала ситуацию Галина Едигарова, председатель защиты прав пациентов регионального Росздравнадзора.
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Описанная ситуация свидетельствует о катастрофической ситуации с состоянием медицины в Волгоградской области, о полной безответственности и не соблюдении законов медицинскими работниками.
Я не знаю, что может изменить эту ситуацию. Эпидемия бешенства?
Но это – эмоции. Теперь – законы.
В ФЗ – 323 от 21 ноября 2011г « Об основах охраны здоровья граждан РФ», в главе 2, статья 4, декларируется «доступность и качество медицинской помощи» и «недопустимость отказа в медицинской помощи».
В данной ситуации нарушены оба этих положения. Налицо отказ в медицинской помощи ребенку с подозрением на возможность возникновения особо опасной смертельной инфекции. Причем, в данной ситуации, вакцинация – это не прививка. Это лечение!
Если даже предположить, что в данном медицинском учреждении отсутствует вакцина, лицензия, медработники не знают, как делается вакцинация и пр. (То не понятно, каким образом данное учреждение существует с разрешения комитета здравоохранения.) Но в такой ситуации работники данного учреждения должны были доставить больного в другое медицинское учреждение, где возможно проведение вакцинации.
После вмешательства комитета здравоохранения, больному предложили продолжить вакцинацию в Камышинской больнице. Т.е. « доступная» медицинская помощь будет оказывать за 120 км от места проживания.
По-моему, сложившиеся ситуация требует вмешательства прокуратуры.
Если наши «организаторы» здравоохранения не могут обеспечить доступность, то пусть хотя бы компенсируют затраты на проезд.
Рекомендую родственникам обратиться за помощью в Росздравнадзор и прокуратуру.
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