Волгоградские перевозчики считают: с маршрутками еще не все потеряно. Уверенность появилась с того момента, как борьбу за сохранение маломестных автобусов на волгоградских дорогах начал УФАС. На этой неделе события разворачивались в арбитражном суде области, за которым будет последнее слово.

Детали теряют на ходу…

Уже в эти выходные Волгоград может потерять большую часть маршруток. 15 апреля в областном центре перестанут функционировать около 40 коммерческих маршрутов, а также несколько автобусных и троллейбусных. На смену им идут автобусы компании «Питеравто», но сумеют им они стать достойной альтернативой маломестному транспорту?

На самом деле, пока ситуация с новыми ЛИАЗами вызывает массу нареканий и недоумений. Так, счет аварий, в которых успели поучаствовать новенькие автобусы, уже идет на десятки. Кроме того, в региональных СМИ стала появляться информация, что автобусы на ходу теряют некоторые детали.

Так, 5 апреля глушитель отвалился от автобуса, ехавшего в сторону Рокоссовского. Водителю пришлось высаживать пассажиров. То же самое произошло 8 апреля в Красноармейском районе областного центра. А 2 апреля корреспондент ИНТЕРа лично стал свидетелем такого случая. Автобус, направлявшийся в сторону южных районов Волгограда, на остановке «Нефтяник» потерял деталь. Водитель не заметил этого и уехал с остановки.

Напомним: волгоградцам обещали новый качественный транспорт. Чиновники на одном из совещаний, посвященных обсуждению транспортной схемы Волгограда, аргументировали: чемпионат-2018 пройдет, а новый транспорт в Волгограде останется. Но при таких ЧП автобусы хоть бы до мундиаля дотянули…

С маршрутками еще не все потеряно

Меж тем в последние дни по городу стали циркулировать слухи, что владельцы маршрутов в массовом порядке распродают транспорт. Председатель НП «Ассоциация пассажирских автотранспортников Волгограда» Юрий Белоусов подтвердил ИНТЕРу эту информацию.

— Власть добилась своего, — говорит он. — Она в буквальном смысле «удушила в объятьях» граждан в лице маршрутчиков. В городе создана такая атмосфера, что у владельцев маршрутов, собственников машин сформировалось ощущение, что никаких перспектив нет.

Но пока потеряно далеко не все. 10 марта УФАС вынесло предупреждение администрации Волгограда, где шла речь о необходимости отменить Постановление № 610 о ликвидации 87 маршрутов. Антимонопольная служба пришла к выводу, что меры такого рода ограничат конкуренцию на транспортном рынке Волгограда.

Мэрия обжаловала предупреждение УФАС в суде. 11 апреля арбитраж отложил рассмотрение иска мэрии к антимонопольному управлению на 2 мая.

УФАС в этой связи приостановило действие своего предупреждения. Помимо этого, суд привлек к рассмотрению дела в качестве третьей стороны самих перевозчиков.

Перевозчики ходатайствуют перед судом об обеспечительных мерах по делу. Если это ходатайство арбитраж удовлетворит, то процедура отмены маршруток с 15 апреля будет приостановлена.

Переводя на обычный язык, можно сказать, что в ближайшие дни станет ясно, отменят ли маршрутки на этой неделе (15 мая — суббота). Если суд встанет на сторону перевозчиков, то борьба продолжится.

— В любом случае мы продолжаем бороться, — резюмирует Юрий Белоусов. — У нас впереди еще суды, если их решение нас не устроят, мы будем оспаривать их в более высоких инстанциях. Мы уверены в своей правоте.

Анастасия Франтасова

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