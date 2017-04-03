Больше, чем еда: волгоградцев приглашают к участию в необычном творческом конкурсе. Чтобы понять. о чем идет речь, расскажем, как продукты питания становятся предметом для творчества и полета фантазии.

…Если вы думаете, что продукты питания созданы для того, чтобы их есть, то глубоко заблуждаетесь. С недавних пор такие привычные обитатели холодильника, как сосиски, картофель, грибы, свекла, арбузы и прочие стали объектом для искусства. Да, именно так — кто-то жует, не задумываясь, а для кого-то еда с нашего стола — это прекрасный способ самовыражения. Может, стоит попробовать?

Съедобные полотна

Фуд-арт — так называется мастерство изготовления картин из еды. Одним из наиболее известных художников в этом направлении является англичанин Карл Уорнер. Он подробно описывает, как его впервые посетило вдохновение.

Однажды, прогуливаясь по рынку, Карл вдруг подметил, что грибы напоминают диковинные деревья из нереального, миниатюрного мира. Ему пришло в голову попытаться составить из них, а также из зерен бобов, риса и других ингредиентов «продуктовый пейзаж». Так появилась картина «Грибная саванна». В дальнейшем этот шаг кардинальным образом поменял все его творчество, а своим диковиным творениями из еды он дал определение — «Foodscapes», то есть «ландшафт из еды».

Карл Уорнер продолжал работать в этом направлении, совершенствуя технику съемок и состав материалов для своих фоторабот. Он говорит, что, используя классические композиционные приемы, формирует картины так, чтобы с первого взгляда зрители видели самый обычный пейзаж. Когда же они осознают, что на самом деле картина целиком изготовлена из продуктов, — это неизменно вызывает у всех улыбки.

Чудеса из овощей

Но картины из еды — это отнюдь не эксклюзивное изобретение западного мира. Такое искусство, как карвинг овощей и фруктов, зародилось в эпоху Средневековья в Юго-Восточной Азии. По одним источникам, родиной карвинга является Япония, по другим — Таиланд. Но все сходятся во мнении, что дело не обошлось без прекрасной принцессы (ну, а как при приготовлении пищи обойтись без женщины?).

Каждую осень в Таиланде отмечают праздник добра и света Лой-Картонг. Народ очень любит этот торжество и тщательно к нему готовится. В этот день тайцы зажигают огромное количество бумажных фонариков и запускают их в небо, а на реку спускают множество маленьких лодочек, изготовленных из лотоса. Каждый украшает свой кораблик цветами и ставит на него свечку. В один из таких праздников тайской принцессе была преподнесена необычная лодочка. Она была сделана не из лотоса, а из… овощей. Внутри кораблика сидели диковинные животные, которых мастер также вырезал из овощей и фруктов. Подобный необычный подарок не мог оставить девушку равнодушной. Мастера наградили, а ремесло карвинга назвали одним из видов национального искусства.

Правда, скептически настроенные европейцы утверждают, что причиной появления карвинга стала скудность азиатского рациона: чтобы хоть как-то разнообразить стол, придворные повара стали изготавливать такие шедевры из фруктов и овощей. Но все люди, знающие толк в красоте, понимают, что дело совсем не в этом, а все в том же вдохновении.

Умелица

С каждым годом в нашей стране появляется все больше и больше людей, способных создавать истинные шедевры из даров огорода. Есть подобные умельцы и на волгоградской земле.

Работы Елены Новожениной журналисты ИНТЕРа увидели на одном из арбузных фестивалей, которые ежегодно проходят в Камышине.

— Лет пять назад я увидела в Интернете удивительные вещи, — рассказала Елена ИНТЕРу. — Это были цветы из арбузов, тюльпаны из тыквы. Сразу заинтересовалась такой необычной подачей привычных для нашей местности овощей.

Елена стала искать информацию о карвинге, списалась с такими же увлеченными людьми в соцсетях. Потом приобрела набор специальных ножей, начала посещать специальные семинары.

— Первое время делала что-то для знакомых, друзей, — вспоминает умелица. — А потом стала выполнять работы на заказ. И должна отметить, что это увлечение очень хорошо монетизируется: подобные поделки — удовольствие не из дешевых.

По словам Елены, больше всего ей нравится изготавливать что-то для детей. Например, у нее был большой заказ: она выполняла фигурки медвежат из яблока и украшала их нарезкой из фруктов. Полакомиться таким мишкой не откажется даже самый привередливый малыш.

Еще вспоминает, как по заказу одного из детских садов Камышина вырезала на большому арбузе сцену из сказки «Гуси-лебеди». А на свадьбы, дни рождения обычно делает разнообразные цветы, которые получаются все лучше и лучше.

Кстати, все эти кулинарные шедевры, выполненные в технике карвинга, вполне съедобны. Например, арбузы после такой обработки еще вполне могут постоять в холодильнике несколько дней. Так что полакомиться ими достаточно реально.

— Я, кстати, так приучила внука картошку есть, — хвалится Елена. — Вырезала розы и обжаривала их во фритюре. Конечно, малышу такое есть гораздо интереснее, чем простые куски картошки. А сейчас у меня это уже вошло в привычку. Делаю простую нарезку для домашнего стола, или когда в гости приходят знакомые, непременно как-нибудь ее украшу.

Елена Новоженина не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшее время планирует посетить семинар по карвингу в соседнем Саратове. А значит, окружающие в скором времени смогут увидеть еще более интересные и совершенные работы этого мастера.

Может каждый

Мастера уверяют: создавать предметы творчества своими руками — занятие более чем увлекательное. Так, одна из читательниц ИНТЕРа рассказала, что не выбрасывает обычные косточки от фруктов. Все идут в дело — на украшение вазочек. Основа — обычная баночка из-под кофе, как более фантазийная, дальше идет специальный клеевой состав, а сверху — дивные узоры из косточек. Красиво и необычно.

А вообще умельцы резьбы по овощам и фруктам, а также мастера натюрмортов из еды есть в каждом районе нашей области. В дни районов, которые ежегодно устраивают по всему региону, не устаем удивляться полету фантазии и таланту самых обычных жительниц области, что украшают стенды своего района чудо-изделиями из обычных продуктов вроде картошки и свеклы, огурцов и томатов. Одна проблема — есть такую красоту жалко. Но приходится — конечно, после фото на память.

Несомненно, что с покупками приходит вдохновение.

А это значит, что его непременно нужно ловить за хвост и участвовать в творческом конкурсе от сети магазинов МАН.

Главный приз – сертификат номиналом 10 000 руб.

Условия просты:

1. Соверши покупку в магазине «МАН» на сумму от 1000 руб.

2. Сделай фото того, на что вдохновили тебя покупки.

3. Заполни заявку на сайте покупкивдохновляют.рф

4. Участвуй в голосовании, привлекай друзей и набирай лайки.

Каждый месяц автора самой вдохновляющей фотоистории ждет сертификат на 10 000 руб. в магазины МАН!

Желаем вдохновения и удачи! Дерзайте!