В Звездном зале Волгоградского планетария прозвучит «Звездная музыка джазовых звезд»

В субботу, 25 марта в Волгоградском планетарии прозвучит «Звездная музыка джазовых звезд». Это третий концерт долгосрочного музыкального проекта планетария и Волгоградконцерта.

Организаторы концерта обещают зрителям продемонстрировать по-настоящему волшебное, завораживающее действо. Уникальная программа совмещена с мультимедийным видеорядом.

Под каждую мелодию будет демонстрироваться свой, особенный, видеоклип. Зрители насладятся блестящим выступлением джазового оркестра «Комбо-джаз-бенд» и его солисткиа Александры Соловьевой, а также ультрасовременным проекционным зрелищем, показом звёзд и созвездий, сияющих над Волгоградом в разные времена года.

В программу концерта войдут произведения, которые в разное время создавали «звездные» джазовые композиторы: Хоги Кармайкл, Глен Миллер, Фрэнк Перкинс, Генри Манчини, Эрролл Гарнер, Зигмунд Ромберг и другие.

Концерт «Звездная музыка джазовых звезд» начнется 25 марта в 18.00. Адрес Волгоградского планетария – ул. Гагарина, 14.

Фото с сайта Волгоградконцерта