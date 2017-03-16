16.03.2017   Разное   Галина Гунькина   Нет комментариев

Погода в Волгограде – зима вернется только на ночь

С 16 на 17 марта в Волгограде ожидается снег. Но зима вернется только на ночь – уже к шести утра осадки, по прогнозам синоптиков, прекратятся.

Днем обещают небольшой дождь, но в целом пятница будет вполне весенней. Температура воздуха поднимется до +8, скорость ветра составит всего 2-3 метра в секунду.

И хотя по ночам в выходные все еще будет держаться минусовая температура, днем будет тепло. В субботу – до плюс семи, в воскресенье – до плюс десяти. Так что на эти дни вполне можно запланировать небольшую вылазку на природу.

Ветрено не будет – всего до четырех метров в секунду. К тому же тянуть ветерком будет с юго-запада и юго-востока. Так что вперед – за город!

Фото с сайта gismeteo.ru

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