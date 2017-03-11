В Жирновском районе Волгоградской области закрывают детсад «Машенька». Причина — нормы, принятые на федеральном уровне. Правительственное постановление оставляет жителей с. Верхняя Добринка Жирновского района без маленького, но дружного ребячьего коллектива, до последнего времени обитавшего в поселковом детском саду «Машенька».

Зачем его закрывать?

О предстоящем закрытии детского дошкольного учреждения селян проинформировали районные власти, сославшись на реализацию дорожной карты под витиеватым названием «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденную постановлением российского правительства в 2014 г.

Какая социальная эффективность поднимется в селе, у которого отнимают детский сад, можно ответить с первого раза. Для «сурьезности» реформистских планов чиновники заложили в распоряжение и свою арифметику, говоря детским языком, считалочку.

Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника должна быть 11,7. Правда, для Жирновского района последнюю цифру подкорректировали до 9,68 ребенка. Как говорится, и тебя посчитали, и меня посчитали. Но и эта арифметическая льгота не спасет «Машеньку» — в ней числится всего 6 детишек при одном воспитателе. А посему – все на выход.

«В нашем детском садике существует только одна группа, — рассказывают жители села, — в нее ходят ребята разных возрастов, все между собой дружны. А развивающая программа построена с учетом различий в возрасте, наши дети с удовольствием посещают сад. Само здание находится в хорошем состоянии, мы, родители, чем можем, помогаем – оформляем стены, совместно с работниками учреждения делаем ремонт, имеется пожарная сигнализация. Зачем же его закрывать?»

Однако представители местной власти «рисуют» другие картинки. Для дошкольников взамен реорганизованного сада планируют открыть группы кратковременного пребывания в здании МКОУ «Красноярская СШ № 2». Родители против такого варианта – пребывание детей планируется всего 2-3 часа в день без кормления детишек, а еще дополнительные инфекции от школьников.

В районной администрации по факту понимают, что подобная оптимизация не способствует демографической перспективе, да дорожная карта в бок давит. Например, на 01 января 2007 года количество взрослого населения села Верхняя Добринка составляло 826 человек, а в этом году уже 654. После подобного социального ужимания, что на чиновничьем языке называется почему-то «повышением эффективности образования и науки», отъезжающих селян в поисках более благоприятной жизни, безусловно, лишь прибавиться.

Эту простую мысль до создателей правительственных дорожных карт попытались донести жители села на общем сходе: «Мы понимаем сегодняшнее нелегкое положение в стране, но почему заложниками ситуации должны быть наши дети, за которыми будущее России?!». Так кто же защитит «Машеньку»?

Владимир Лопарев

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