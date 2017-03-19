Жилищные субсидии: какие документы и условия нужны волгоградцам для их получения? Вопрос, волнующий многих. Сегодня комментарии на актуальную тему дают эксперты.

Жилищные субсидии

Жилищная субсидия – это программы, созданные для адресной помощи малоимущим и наиболее незащищенным слоям населения. На субсидии могут рассчитывать россияне, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 22% от среднего дохода семьи. Оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам производится по заявлению после предъявления необходимых документов.

Право на субсидии имеют как собственники жилых помещений, так и наниматели по договорам социального найма.

Материальную поддержку могут получить только те семьи, у кого нет долгов по квартплате или есть соглашение с управляющей компанией или РИЦ на их погашение. Если такой долг есть, вы должны предоставить соглашение с УК или ресурсоснабжающей организацией о реструктуризации. На одну семью предоставляется одна субсидия сроком на 6 месяцев, которая перечисляется им на счет, открытый в банке.

Назначением субсидий занимаются районные отделы жилищных субсидий. Для получения субсидии необходимо зайти в районный отдел по месту жительства и уточнить, какой совокупный доход должен быть у семьи для понимания, на какую субсидию вы можете рассчитывать. Кроме этого, можно обратиться в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Расчет коммунальной (жилищной) субсидии (на примере г. Волгограда)

Расчет жилищной субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг индивидуален для каждой семьи. Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Документы необходимые для предоставления жилищных субсидий

Чтобы получить жилищную (коммунальную) субсидию на оплату коммунальных услуг, необходимо подготовить следующие документы:

— заявление о предоставлении субсидии; — копию паспорта; — копии свидетельств о рождении детей; — справку о составе семьи; — документы, подтверждающие доходы всех членов семьи; — копии документов, подтверждающих право на владение или пользование жилым помещением с регистрацией по месту постоянного жительства; — документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за последний месяц перед подачей заявления о предоставлении субсидий; — документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за последний месяц перед подачей заявления; — копии документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

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«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Pоссийской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru)».

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