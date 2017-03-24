Волгоградцы и жители области жалуются на работу поликлиник

Волгоградцы и жители области продолжают жаловаться на работу поликлиник. Людей возмущает невозможность попасть без длительного ожидания к узкому специалисту. Пользователи нашего сайта пишут в редакцию: электронная очередь, возможность записаться по единому номеру для всей области 33-03-03 — это фикция, никакие формы записи не работают. Вот одно из обращений с жалобой на работу поликлиник.

Работу поликлиник оценивают пациенты

— Третий год год веду переписку с медицинскими ведомствами по поводу записи к врачу через интернет, — рассказала пользователь Альбина. — Проблема заключается в том, что на сайтах нет разъяснения, что такое плановая и неотложная помощь, и в каких случаях нужно записываться к врачу, а в каких нужно идти в поликлинику незамедлительно.

Многие люди не могут оценить своего состояния, и ждут по две недели или месяц, пока получат помощь, — продолжает Альбина. — Хотя она нужна была незамедлительно, терпят боль, занимаются самолечением. И не могут записаться к врачу ввиду отсутствия записи. В результате оказываются в экстренной ситуации с госпитализацией в больницу.

Многие люди не могут оценить своего состояния, и ждут по две недели или месяц, пока получат помощь, — продолжает Альбина. — Хотя она нужна была незамедлительно, терпят боль, занимаются самолечением. И не могут записаться к врачу ввиду отсутствия записи. В результате оказываются в экстренной ситуации с госпитализацией в больницу. Сервисы просто выдают сообщение «нет записи», и все — делай что хочешь. А могли бы организовать (это не сложно) запись к врачу в другую поликлинику к специалисту., у которого есть часы приема. Но нет. Воз и ныне там.

Так же хочется отметить, что нет сведений, о том ведется ли хоть какая- нибудь статистика по тем лицам, которые обратились, но не смогли получить медпомощь в поликлинике.

Вот какой вывод делает Альбина: «Эта система — прикрытие того факта, что у нас нет необходимого количества врачей, и нам не могут обеспечить своевременную качественную медицинскую помощь. Сколько людей не смогли получить помощь по полису ОМС в поликлинике? Какому количеству граждан ежедневно требуется неотложная помощь и каких специалистов?

Ответ эксперта Стоит отметить, что такие претензии звучат в последнее время все чаще. И все острей становится необходимость объяснить пациентам — а на что они на самом деле имеют право в рамках полиса обязательного медстрахования. Вот что пояснила по поводу проблем, поднятых читательницей, эксперт ИНТЕРа, председатель общества защиты прав пациентов при региональном Росздравнадзоре Галина Едигарова.

В соответствии с ФЗ – 323 «Об основах охраны здоровья населения РФ», существует экстренная, неотложная и плановая медицинская помощь.

Экстренное состояние – это состояние, угрожающее жизни человека. Т.е. не оказание медицинской помощи может привести к смерти пациента. Медицинская помощь должна быть оказана немедленно.

Неотложное состояние – это состояние, угрожающее здоровью пациента. К ним относятся обострение хронических заболеваний, боли, повреждения и пр. При неотложных состояниях помощь должна быть оказана в течение двух часов.

Если вы обратились в медицинское учреждение с такими состояниями, и вам отказывают в медицинской помощи, необходимо обратиться к администратору (гл.врач, заведующий отделением и пр.). Отказ в такой помощи является серьезным нарушением закона.

Плановая медицинская помощь — это помощь при отсутствии серьезных жалоб. Это – плановый прием диспансерных больных, оформление каких-либо документов, выписка рецептов, прием пациентов с открытыми больничными листами и пр.

Так должно быть. Но, к сожалению, на деле все не совсем так.

Ситуация связана с большой нехваткой врачей. По области в настоящий момент укомплектованность врачами составляет порядка 60%. Поэтому, как правило, к «узким» специалистам записаться очень сложно во всех поликлиниках.

Надо сказать, что электронная запись себя не оправдала. Она не сделала жизнь пациентов легче. В настоящее время постепенно вводится новый стандарт работы поликлиник. Возможно, это облегчит жизнь больных.

Перегружают узких специалистов непрофильные больные. По приказу МЗ к узким специалистам должен направлять терапевт. Это в том случае, если больной не состоит на учете у этого узкого специалиста. Если пациент впервые обратился с жалобой, то определить, нужна ли ему консультация узкого специалиста или с заболеванием может справиться терапевт, должен решать этот самый терапевт. У нас зачастую больные сами себе диагноз ставят – спина болит, значит к неврологу, а там, на самом деле может быть, например, заболевание почек. Пациенты ходят кругами по разным специалистам, создавая очереди.

Еще раз подчеркну — со всеми своими проблемами, если они не решаются в плановом порядке, обращайтесь к администрации медицинского заведения.

И будем надеяться на новый стандарт работы поликлиник. Хотя проблема дефицита медицинских кадров остается не решенной.

Что нас ждет?

Это, наверное, узловой вопрос российского здравоохранения. Проблемы, которые обнажились сейчас, копились давно, и связаны в первую очередь с низкой зарплатой врачей в системе ОМС. Несмотря на все отчеты перед властью, средняя зарплата врача в Волгоградской области в государственных учреждениях здравоохранения остается на уровне 20 тыс. руб. Чтобы заработать больше, доктора берут 1,5 — 2 ставки. Многие уходят в частные клиники, где за меньший объем работы получают в разы больше. Еще часть уезжает в Москву, где средняя зарплата врачей доходит до 70 тыс. руб.

Удастся ли остановить отток кадров, привлечь в медицину молодежь, реально повысить зарплаты врачей — от этого зависит будущее системы ОМС. Пока же сфера здравоохранения все в большей степени переходит на ручное управление и вынуждает пациентов или заниматься самолечением, или идти за услугами в негосударственный сектор медицины. Однако последнее, по данным экспертов, могут позволить себе не более 10% населения.

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