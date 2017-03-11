Жители Волгоградской области вынуждены ездить лечиться в соседний Саратов. В такой ситуации оказались люди, проживающие в нескольких населенных пунктах Жирновского района. После сокращения ставок в Алешниковской амбулатории люди остались без врачебной помощи. Данный медицинский пункт существовал там с советских времен, недавно в нем провели ремонт. Но даже это не спасло амбулаторию от когтей оптимизации. И вот теперь оказалось, что в соседнем регионе волгоградцев принять готовы, а у себя дома — нет.

SOS

184 подписи стоят под письмом, что получил ИНТЕР. Это — настоящий крик души и отчаянная просьба о помощи. Цитируем:

«В нашей Алешниковской амбулатории работают врач и 5 медработников средней квалификации. Коллектив опытный и дружный, все настоящие профессионалы своего дела. 6 дней в неделю ведут прием больных из 6 сел: Алешники, Подчинное, Макаровка, Новинка, Пограничное и Мирный, в которых проживает более 6 тысяч человек. Оказывают больным амбулаторно-медицинскую помощь в процедурном и физиотерапевтическом кабинетах, выезжают к тяжелым больным для оказания медицинской помощи на дому. В нерабочее ночное время и в выходные дни 6 медработников дежурят по графику на вызовах и отправке срочных больных на скорой помощи в ЦРБ.

Работа по оказанию медицинской помощи удовлетворяет население и мы искренне благодарны за это коллективу нашей амбулатории.

Прочитали в ИНТЕРе о решении руководства области об объявлении 2017 года «годом сельской медицины», в котором запланирован ряд мер улучшению медобслуживания сельского населения. Намечены меры по улучшению медобслуживания в селах: укрепление кадрами, снабжение аппаратурой, медикаментами, помещениями. Наши жители с одобрением восприняли это постановление.

В канун наступления Нового года Алешниковскую врачебную амбулаторию посетили комиссии облздрава и Жирновской ЦРБ. Мы подумали, что они прибыли выполнять это постановление, выработать меры по улучшению медобслуживания нашего населения.

Но! После отъезда комиссии 2 медработника подали заявление об увольнении, один уже уволился. Еще двух медработников процедурного и физиотерапевтического кабинетов вызвали в ЦРБ и объявили о сокращении, а они и так работали на 0,5 и 0,25 ставок. Ни о каких амбулаторных процедурах и дежурствах в ночное время не может быть и речи. Кроме этого, по решению главврача ЦРБ два дня в неделю наш врач уезжает в р.п. Медведицкий и в с. Верхняя Добринка, а это значит, наша амбулатория будет закрыта в связи с отсутствием персонала. Кроме того, еще один медработник прошел соответствующее обучение, и в нашей амбулатории открыли аптечный пункт, а теперь в связи с увольнением работника и его закроют.

Лишение населения доступной медицинской помощи в нашей амбулатории приведет к тяжелым последствиям».

Получив это обращение, мы связались с одним из жителей села Алешники.

— Процедурный и физиотерапевтический кабинеты не работают, аптека закрыта, — описал ситуацию на данный момент Александр. — Ведет прием только врач. А мы в основном ездим в больницы Саратова.

— Вас там принимают?

— Принимают по предварительной записи. Основные виды медицинской помощи оказывают бесплатно, если речь не идет о каких-то очень сложных и высокотехнологических процедурах. Но ведь от нашего села до Саратова 120 километров. А ездить в районный центр — Жирновск — мы не можем: у нас нет даже нормальной дороги. Несколько лет назад ее разбили крупногабаритными машинами и до сих пор не отремонтировали. А ведь во всех шести населенных пунктах живут в основном старики — хроники. Им каждые несколько месяцев надо проходить ряд процедур. Врач выпишет направление, а дальше куда с ним?

Наш собеседник рассказал, что они направили жалобу в прокуратуру Жирновского района. Там их жалобу поставили на контроль и в свою очередь сделали запросы в областной комитет здравоохранения и в трудинспекцию. ИНТЕР со своей стороны также сделал от лица издания официальный запрос в областной комитет здравоохранения.

Как происходящее в Жирновском районе сочетается с лозунгом года сельской медицины, вероятно, могут объяснить только чиновники. А пока в уважаемых инстанциях будут писать объяснения по поводу происходящего, людям как-то надо решать вопросы со здоровьем. И куда бы они отправились, если бы не Саратов?

Что самое тревожное, что ситуация повторяется и в других районах области — аналогичную жалобу ИНТЕР получил из Ляпичевского поселения Калачевского района. По мнению главы общественного совета по защите прав пациентов при региональном управлении Росздравнадзора Галины Едигаровой, ситуация действительно сложная, и поводов для оптимизма нет — идет сокращение сферы финансирования здравоохранения по всей стране. Так что между лозунгами и реальностью — дистанция огромного размера.

Анастасия Франтасова

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