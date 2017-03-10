В Волгограде Дениса Землянского вернули в колонию

Волгоградская прокуратура добилась отмены постановления об условно-досрочном освобождении бывшего директора областного фонда социальной поддержки населения Дениса Землянского. Сегодня, 10 марта, апелляционная инстанция Волгоградского областного суда отменила постановление Кировского райсуда Волгограда от 18 января 2017 года об условно-досрочном освобождении экс-«благотворителя».

Напомним, в декабре 2010 года Землянский оформил самому себе беспроцентный заем из средств фонда на сумму 800 тысяч рублей. На них он приобрел в подарок своей жене автомобиль иностранного производства класса «Премиум».

Позже между фондом и супругой Землянского был заключен договор аренды автомобиля, по которому ей ежемесячно перечислялось в качестве арендной платы более 20 тысяч рублей. Машиной тем временем пользовался сам Землянский.

В мае 2011 года под эгидой благотворительности Землянский оформил несколько векселей на сумму более 5 млн рублей. Деньги он В дальнейшем обналичил через знакомого предпринимателя и потратил их на строительство коттеджа.

В марте и мае 2013 года Землянский таким же образом получил из средств благотворительного фонда свыше 2,5 млн рублей, которые потратил на покупку строительных материалов, мебели и прочие личные «мелочи», не связанные с благотворительностью.

Тем временем десятки граждан, реально нуждающихся в финансовой помощи, обращаясь в указанный фонд получали отказ.

Учитывая этот факт, государственное обвинение настаивало на назначении Землянскому наказания в виде реального лишения свободы на 2 года с отбыванием в колонии-поселении. Однако Центральный райсуд Волгограда приговорил директора благотворительного фонда к условной мере и освободил от отбывания наказания по амнистии.

– Прокуратура Центрального района Волгограда не согласилась со столь либеральным наказанием, – уточнила ИНТЕРу старший помощник прокурора области Оксана Черединина. – И обжаловала приговор в апелляционном порядке.

26 февраля 2016 года Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона изменил приговор суда первой инстанции в отношении Землянского и назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. С 25 марта 2016 года он отбывает наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области.

В январе 2017 года Землянского освободили по УДО – из двух лет, назначенных ему судом в виде наказания он отбыл в колонии-поселении только 10 месяцев. Однако прокуратура не согласилась с таким решением и добилась того, чтобы Землянского вернули в колонию.

Тем временем у жителей области остается немало претензий к Землянскому в качестве руководителя АНО «ВГС». Напомним, эта структура заключала договора пожизненной ренты с одинокими стариками. В результате после их смерти квартиры пенсионеров переходили коммерческой структуре ЗАО «Гарантия». Сегодня «ВГС» продолжает свою деятельность под руководством уже другого руководителя.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»