Выше только звезды: в Волгограде обсудят методы защиты от угроз из космоса

В Волгограде обсудят методы защиты от угроз из космоса. Как сообщила пресс-служба Волгоградского планетария, здесь 14 марта в 17.30 выступит научный руководитель Института астрономии РАН, заместитель председателя Совета по космосу РАН Борис Шустов. Ученый расскажет о перспективах развития космоса и астрономии в России.

Ввнеатмосферная астрономия, планетные исследования, изучение Солнца и солнечно-земных связей, космическая биология — если это вам интересно, приходите в планетарий на встречу. Эти и другие темы будут обсуждаться в ходе мероприятия. Тем болле, что ученого связывают общие проекты с Волгоградским университетом.

Интересно знать, что помимо многих научных заслуг, Борис Шустов руководит программой создания орбитального телескопа «Спектр-УФ». Пуск телескопа запланирован через 4 года. Если российская новинка оправдает себя, то она заменит знаменитый американский телескоп «Хаббл».

Вход на встречу свободный. Ждут здесь и школьников, и студентов, всех, кому интеренсы вопросы физики звезд и развития науки о космосе.

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