Всем бюджетникам и пенсионерам Волгоградской области предстоит замена пластиковых платежных карт. Причина — ввод в оборот новых пластиковых карт «Мир». Об этом ИНТЕРу рассказали в Южном ГУ Банка России.

Напомним: карта «Мир» — это национальная разработка, призванная обрабатывать все платежи внутри страны в отличии от действующих ныне карт. Российская карта гарантирует бесперебойность платежей и независимость от политических потрясений. Также разработчики гарантируют высокую безопасность карты.

Всем бюджетникам и тем, кто получает пенсии, придется перейти на новую карту. Обещают, что переход будет постепенным и комфортным. Уже с 1 июля 2017 года новым пенсионерам и работникам бюджетной сферы начнут выдавать российскую карту. Остальным бюджетникам замену произведут до 1 июля будущего года, пенсионерам — до 2020 года.

В Банке России пояснили: банкоматы страны почти на 100% готова к приему карт «Мир». В магазине ее также примут. Полностью к приему будут готовы после 1 июля текущего года. У карты «Ми» будет тот же функционал, что и у ныне действующих карт. Новую карту будут принимать и за рубежом.

Банки уже выпускают карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. Такие карты работают в России как карты «Мир», а за рубежом принимаются во всей международной сети бренда Maestro и платежной системы JCB.

Также разработчики обещают, что «Мир» будут предлагать клиентам по более низким тарифам, а обслужвание пенсионеров будет происходить без комиссий. Список банков, где можно приобрести карту «Мир», приведен здесь.

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