Пока не захоронен последний солдат: волгоградские общественники предлагают принять новый закон

Волгоградские общественники предлагают принять новый закон, в рамках которого будут целенаправленно проводиться работы по обнаружению неучтенных воинских захоронений и непогребенных останков советских воинов при строительстве различного рода объектов.

В Волгоградской областной думе сейчас рассматривают обращение на данную тему управления Волгоградской региональной молодежной общественной организации «Уран». В законопроекте указано, что одновременно с указанными выше работами предполагается предварительная очистка местности от взрывоопасных предметов перед началом строительных и земляных работ.

Первоначально правление ВРМОО «Уран» обратились к председателю комиссии Общественной палаты Волгоградской области по развитию реального сектора экономики, градостроительной политики, промышленности, торговли, малого и среднего бизнеса Андрею Куприкову.

«В настоящее время в Волгоградской области и Волгограде в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года большими темпами осуществляется строительство различного рода объектов (дорог, нефте- и газопроводов, жилых и производственных объектов), – сказано в обращении. – Для обеспечения безопасности и предотвращения угрозы жизни и здоровью наших граждан, а также увековечения памяти погибших при защите Сталинграда военнослужащих, давно назрела необходимость целенаправленного проведения работ по обнаружению неучтенных воинских захоронений и не погребенных останков советских воинов с одновременной предварительной очисткой местности от взрывоопасных предметов перед началом строительных и земляных работ».

Авторы обращения поясняют – статистика случайного обнаружения боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Волгоградской области за последние годы свидетельствует об угрозе, которая скрывается за возможными последствиями от несанкционированного применения взрывоопасных предметов.

Так, по данным Главного управления МЧС России по Волгоградской области, в период с 2010 по 2016 года было обнаружено около 14 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 300 авиабомб, а останки погибших красноармейцев обнаруживались при проведении земляных работ в самых, казалось бы, обследованных местах.

«Хочется отметить, что на территории тех субъектов Российской Федерации, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия – Ленинградская область, Мурманская область, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Карелия, Воронежская область и другие регионы, уже на протяжении ряда лет принята нормативная правовая база по обязательной организации данной работы, – убеждают общественники. – Однако на территории нашей области эта работа не носит обязательный характер в силу законодательно не проработанного механизма реализации, хотя по интенсивности боевых действий и количеству участников Сталинградская битва превосходит все другие».

В связи с этим правление ВРМОО «Уран» разработать законопроект, не только не потребует дополнительных средств из бюджета Волгоградской области, а повысит поступление налогов в бюджет.

«В то же время, будет повышена безопасность населения области, продолжена преемственность поколений и приблизится конец той войны, – говорится в обращении. — Ведь она заканчивается только тогда, когда захоронен последний солдат».

Как подтвердил ИНТЕРу председатель комитета Волгоградской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков, обращение гражданских активистов передано из Общественной палаты Волгоградской области в Думу. Предложение общественников заинтересовало региональных законодателей и будет рассмотрено парламентариями. Хочется надеяться, что знаковый закон в регионе успеют принять до особой даты — 75-летия победы в Сталинградской битве, которое будем отмечать в 2018 году.

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