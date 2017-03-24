В Волгоградской области задержан за взятку начальник Киквидзенского райотдела службы судебных приставов

В Киквидзенском районе Волгоградской области задержан за взятку начальник райотдела службы судебных приставов. По данным следствия, 28-летний руководитель решил заработать на своем служебном положении.

Вопреки интересам службы, он предложил местной жительнице – главе крестьянско-фермерского хозяйства – не реализовывать ее земельный участок, арестованный за долги в рамках возбужденного исполнительного производства. Свою услугу предприимчивый начальник райотдела регионального управления ФССП оценил в 500 тысяч рублей.

Глава КФХ согласилась на предложение пристава. И передала требуемую с нее сумму взятки. Однако при получении денег начальник райотдела УФССП по Волгоградской области был задержан.

«Преступная деятельность оборотня в погонах была пресечена в результате слаженной работы следователей регионального управления СК России, оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по области и сотрудников отдела по противодействию коррупции УФССП России по области», – сообщается на сайте СУ СКР по Волгоградской области.

Максимальное наказание, предусмотренное п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие) – до 12 лет лишения свободы.