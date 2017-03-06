За время пути квадратные метры могли подрасти?

В Волгоградской области появились новые «сравнительно честные» способы отбора денег у населения

Нарушения при начислении платы за общедомовые нужды продолжают лидировать среди претензий жильцов, касающихся сферы ЖКХ. Такие обращения постоянно поступают в ИНТЕР. Аналогичную картину продемонстрировал мониторинг начисления платы за ОДН, который проводился в нашем регионе.

Стоит отметить, что исследование, проведенное в Волгоградской области, — это часть большого общероссийского проекта. Его результаты уже направлены в федеральный центр и будут включены во всероссийский отчет, исходя из рекомендаций которого возможны корректировки законодательства.

— В соответствии с принятым правительством постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД», с 1 января 2017 года строка ОДН должна была исчезнуть из платежных документов за коммунальные услуги, а все расходы собственников жилья в многоквартирном доме должны состоять из платы за коммунальные ресурсы и фиксированной платы за содержание жилья (обслуживание многоквартирного дома), — пояснил на встрече в облдуме, где обсуждались итоги мониторинга, депутат регионального парламента Николай Лукьяненко. — В новых квитанция многие жители увидели возросшие платежи, и Волгоградская область — не исключение.

На что стоит обратить внимание гражданам, чтобы не переплачивать деньги нерадивым коммунальщикам? Вот какие нарушения отметили волгоградцы, поучаствовавшие в мониторинге. То, что у многих увеличилась плата за январь 2017 года по сравнению с декабрем 2016-го, это стандарт. Но некоторые отмечали и… рост площади общего имущества, иногда — в три, четыре и даже пять раз!

Еще нарушение: в тех многоэтажках, где был установлен общедомовой прибор учета, начисления платы за ОДН проводились по нормативу. В сумму оплаты включали расходы на ресурсы, которыми в доме не пользуются: например, в подъезде нет освещения, но УК принуждала жильцов платить за электроэнергию.

По итогам мониторинга определились и свои антилидеры, допустившие наибольшее количество нарушений. Первое место занимает УК Ворошиловского района (12 фактов нарушений), второе место делят УК «Ренессанс» и УК ЭС (по 10), на третьем — УК ТЗР (7).

Важно знать

ИНТЕР напоминает, что если у вас возникают какие-то вопросы по поводу начисления платы за коммуналку, то в первую очередь всегда надо обращаться в свою управляющую компанию либо ТСЖ. Данное обращение составляется всегда в двух экземплярах. Отправлять его необходимо либо заказным письмом с уведомлением, либо отнести лично в офис УК. В последнем случае вам должны поставить отметку на оставшемся у вас экземпляре, тем самым подтвердив, что обращение действительно дошло до адресата.

Возможно, такой шаг уже принесет плоды: плата будет пересчитана в сторону уменьшения. Если же итоговая сумма в платежке не изменится, и вас не устроят разъяснения, которые предоставит управляющая компания, тогда следует обращаться в надзорные органы. Являясь жителем областного центра, начинать надо с жилищной инспекции Волгограда. Если данное ведомство не примет мер, то необходимо жаловаться в областную инспекцию Госжилнадзора. Что касается территории области, то там сразу после неудовлетворительного ответа УК можно обращаться в региональный Госжилнадзор.

Врезка 1:

Абсолютное большинство опрошенных (77,3%) заявили о росте платы за ОДН в платежном документе за январь 2017 года по сравнению с декабрьскими квитанциями.

Врезка 2:

Жилищная инспекция: Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 15. Тел.: 39-70-23, горячая линия: 39-70-15. Пн.-вт. — с 9.00 до 11.00; ср.-чт. с 15.00 до 17.00.

uzhiv@volgadmin.ru

Региональный Госжилнадзор: 400066, Волгоград, ул. Новороссийская, 5 (3 этаж). Тел.: (8442) 35-21-50, 35-21-45.