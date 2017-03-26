Вслед за Волгоградом за Родину-Мать перед Алексеем Навальным вступились жители Саратова. Это — один из итогов визита блогера и политика Алексея Навального в город-герой, где его поездка получилась весьма скандальной. Если бы не вмешательство полиции, то кандидату в президенты вполен могли нанести серьезные телесные повреждения. Поводом послужило обнародование фотографии знаменитого символа Волгограда — скульптуры Родины-матери. На фото лицо и ладонь памятника были измазаны зеленкой.

За Родину-Мать

На открытии штаба Навального на ул.Мира в самом центре Волгограда разъяренные жители требовали, чтобы к ним вышел Навальный. В его адрес сыпались эпитеты, самым приличным из которых был «Вандальный». Толпу сдерживали ОМОН и казаки. Алексею, который все таки прошел через толпу людей, все же досталось: завязалась потасовка, но тяжелых травм, к счастью, никто не получил. Эксперты констатировали: предвыборный тур на Волге начался с большого скандала. И еще большой вопрос, не этого ли добивались сторонники самого оппозиционного кандидата в президенты.

На пресс-конференции Навальный как одну из главных проблем Волгограда обозначил дороги. Кроме того, он не обошел стороной коррупцию, пообещав запустить дрон и сфотографировать волгоградскую Рублевку — поселок Латошинка, где имеет дома местная знать. С учетом того, что штаб только начал работу, сторонники Навального это наверняка сделают.

Между тем в Волгограде Навальному подарили фашистскую каску и проводили недружелюбно. Его путь лежал в Саратов, где 25 марта также поднялась волна протеста. Здесь у штаба оппозиционера собралась толпа, которая требовала выйти политика и разъяснить ситуация с Родиной-матерью. Но, видимо наученный волгоградским опытом, глава Фонда борьбы с коррупцией не вышел к людям.

Волгоградцы вспомнили также и давний конфликт Алексея Навального и бывшего депутата областной Волгоградской думы Андрея Попкова. За оскорбления, что нанес ему лидер ФБК, Попков вызвал Навального на дуэль на боксерском ринге. И заявил: в случае отказа его противник — трус и девочка. Дуэль не состоялась, хотя многие рассчитывали на продолжение конфликта в дни визита Навального в Волгоград.

При всей ярости народной. что встречает главу ФБК, наблюдатели отмечают, что и сторонников у него немало. Они находятся в первую очередь среди молодежи, недовольной нынешним положением дел в стране, отсутствием социальных лифтов и засильем ЕР и бюрократии. Пока это волна лишь набирает силу, но если предвыборная кампания Навального пройдет успешно, он увеличит в разы ряды своих сторонников, считают политологи.

Фото сайта fbk.info