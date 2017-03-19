За отопление волгоградцам теперь придется платить меньше
За отопление волгоградцам теперь придется платить меньше. Эта хорошая новость стала известна на этой неделе. Касается новшество жильцов домов многоквартирных домов, которые не оборудованы коллективными приборами учета тепла.
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Напомним: с августа прошлого года жителям МКД, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, стали рассчитывать плату на 40% больше, чем в домах, оборудованных приборами учета. В итоге жители получили платежки с весьма занчительными суммами.
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Таким повышением были возмущены многие жильцы. Понять протест людей можно. ведь установка приборов учета — обязанность управляющей организации, а не жильцов. Так почему люди должны расплачиваться на нарушение, допущенное УК?
Теперь, согласно Постановлению Правительства, повышение в 40% для домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, отменено. И это не все: жителям, что заплатили повышенную плату, деньги вернут.
Также напомним, что обязанность оплатить установку приборов учета возложена на жильцов. В этой связи у многих жильцов появились вопросы по поводу сумм, которые они должны вносить за установку приборов учета. Эксперты разъясняют: все документы по установке УК должна предоставить жильцам, а вот оспорить стоимость прибора можно только через суд.
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