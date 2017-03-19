За отопление волгоградцам теперь придется платить меньше. Эта хорошая новость стала известна на этой неделе. Касается новшество жильцов домов многоквартирных домов, которые не оборудованы коллективными приборами учета тепла.

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Напомним: с августа прошлого года жителям МКД, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, стали рассчитывать плату на 40% больше, чем в домах, оборудованных приборами учета. В итоге жители получили платежки с весьма занчительными суммами.

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Таким повышением были возмущены многие жильцы. Понять протест людей можно. ведь установка приборов учета — обязанность управляющей организации, а не жильцов. Так почему люди должны расплачиваться на нарушение, допущенное УК?

Теперь, согласно Постановлению Правительства, повышение в 40% для домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, отменено. И это не все: жителям, что заплатили повышенную плату, деньги вернут.

Также напомним, что обязанность оплатить установку приборов учета возложена на жильцов. В этой связи у многих жильцов появились вопросы по поводу сумм, которые они должны вносить за установку приборов учета. Эксперты разъясняют: все документы по установке УК должна предоставить жильцам, а вот оспорить стоимость прибора можно только через суд.

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