За долги перед банком волгоградке пришлось расплатится трехэтажным домом. Так печально закончилась история жительницы Кировского района. которая не смогла рассчитаться по своим кредитным обязательствам.

Как сообщила УФССП по Волгоградской области, залогом этих обязательств был роскошный особняк в Кировском районе Волгограда. Когда женщина не смогла платить по кредиту, финансовое учреждения для погашения долгов реализовало особняк.

Расплата за долги

Однако должница не покидала территорию дома, скрываясь от судебных приставов. Неоднократные выезды на место успеха не принесли. Тогда должницу известили о дате и времени принудительного выселения.

Однако в назначенный день выселять женщину не пришлось — она уехала сама. двери были открыты. Представители банка врезали новые замки в дом.

Эксперты напоминают: необходимо рассчитать свои силы, прежде чем брать на себя серьезные финансовые обязательства. Нормы закона таковы, что в случае, если дом находится в залоге у банка, должников выселят, невзирая на наличие несовершеннолетних детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья. Нормы суровые, но таков закон.

Стоит также напомнить, что действует закон о личном банкротстве, который могут использовать те, чьи долги превысили 500 тысяч. Для кого-то это будет единственный путь к финансовому оздоровлению, но путь этот непростой . И недешевый: сегодня личное банкротство обойдется должнику минимум в 130 тыс. руб.. так как процедур длительная и многоэтапная.

Фото сайта УФССП по Волгоградской области

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