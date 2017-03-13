В Волгограде экс-дознавателю взятка в 30 тысяч может стоить 8 лет колонии

Бывшему начальнику отделения дознания ОП №4 УМВД России по Волгограду Марине Евдокимовой взятка в 30 тысяч может стоить 8 лет колонии. Такое наказание предусмотрено Уголовным кодексом РФ за коррупционное преступление.

– По версии следствия, в сентябре 2016 года к Евдокимовой обратился ее знакомый Андрей Антипов. – рассказала ИНТЕРу старший помощник прокурора области Оксана Черединина. – Мужчина хлопотал о том, чтобы избавить от уголовной ответственности Алексея Бури.

В отделении полиции в отношении Бури имелись два заявления от потерпевших, которым подозреваемый причинил легкий вред здоровью (ст. 115 УК РФ).

Евдокимова, получив соответствующие материалы, не организовала проведение процессуальной проверки в отношении Бури по одному из них. За это она получила от Антипова 30 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования, которое проводилось СУ СКР по Волгоградской области, свою вину Евдокимова признала в полном объеме.

Уголовное дело в отношении экс-дознавателя будет рассматривать Центральный райсуд Волгограда.

За получение взятки должностным лицом за незаконные действия в качестве максимального может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, за сокрытие официальных документов – до 1 года.