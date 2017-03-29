В Волгограде выступят актеры Луганского музыкального театра

4 и 5 апреля Волгоградский музыкальный театр принимает гостей – на его сцене выступят актеры Луганского музыкального театра. Постановка спектакля – рок-опера «Распятая юность» – посвящена юбилею молодежной организации «Молодая гвардия».

«Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» пытается не констатировать общеизвестные факты, а говорить о своем эмоциональном отношении к событиям языком музыки света и пластики, – говорится на сайте Волгоградского музтеатра. – Общечеловеческие ценности поставлены на первый план, а от спорных исторических вопросов и конкретных фактов режиссер сознательно ушел».

Создатели проекта – известные творческие деятели Луганщины. Автор либретто – заслуженный работник культуры Украины Владимир Зайцев, автор музыки – заслуженный деятель искусств Украины Юрий Дерский.

«Распятую юность» увидят зрители на сцене Волгоградского музыкального театра 4 апреля в 18.30, 5 апреля в 11.00 и 18.30. 9 апреля в 17.00 эту рок-оперу можно будет посмотреть в ДК «Химик».

Фото с сайта театра