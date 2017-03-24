Выходные в Волгограде и области: 25-26 марта

Погода в нынешние выходные не будет баловать жителей области. Но это не значит, что нужно оставаться дома – можно пойти в театры, музеи, библиотеки, где будет проходить множество интересных событий.

В Волгограде Молодежный театр приготовил премьеру сказки «Фунтик». В субботу, 25 марта, спектакль пройдет в 12.00 и 15.00. В воскресенье, 26 марта – в 11.00. Для взрослых в субботу вечером – спектакль «Дальше будет новый день» (18.00). В воскресенье – «Кабаре» (19.00). Адрес театра – ул. Аллея Героев, 4. Телефон для справок – 8-995-407-17-52.

В Музыкальном театре 25 марта – «Американская любовь» (17.00). 26 марта для детей – «День рождения кота Леопольда» (11.00), для взрослых зрителей – «Мюзикл-шоу» (17.00). Адрес театра – ул. Маршала Чуйкова, 4. Телефоны для справок – 38-30-68, 38-32-39.

В НЭТе в субботу – «Чума на оба ваши дома» (18.00). В воскресенье – «Ромео и Джульетта». Дневной спектакль в 13.00, вечерний – в 18.00.

На предстоящей неделе в театре – «Тестостерон» (28 марта, 19.00) и «Клинический случай» (29 марта, 19.00). Адрес театра – ул. Мира, 5. Телефоны для справок – 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01.

В ТЮЗе 25 марта – «Очень простая история» (17.00). 26 марта здесь ждут маленьких зрителей на спектакль «По щучьему велению» (14.00).

Во вторник, 28 марта в театре – «В поисках волшебства» (11.00). В среду, 29 марта – «Как выдать маму замуж» (18.30). Адрес театра – ул. Рабоче-Крестьянская, 42. Телефоны для справок – 95-97-99, 95-84-97.

Казачий театр 25 марта покажет «Царицынские байки» (17.00). 26 марта здесь два спектакля. Детский – «Девочка из цветка» (11.00) , и взрослый – «Поздняя любовь» (17.00). Адрес театра – ул. Академическая, 3. Телефоны для справок – 94-93-68, 97-18-68.

В театре «Царицынская опера» в субботу – «Весенний бал» (17.00). В воскресенье для малышей – «Муха-Цокотуха» (12.00). Адрес театра – пр. Ленина, 97. Телефоны для справок – 26-79-94, 27-52-94, 505-205.

Театр одного актера подарит волгоградцам в субботу, 25 марта, премьеру спектакля «Пейзаж на столе» (17.00). Адрес театра – ул. 7-я гвардейская, 11. Телефоны для справок – 50-03-50, 8-937-553-73-07.

В Театре кукол в выходные все – только для детей. 25 марта – «Бабушкины сказки» (11.00), 26 марта – «Три поросенка» (11.00, 13.00). Адрес театра – пр. Ленина, 15. Телефоны для справок – 383-383, 383-170.

Музыка в эти дни будет звучать не только в концертных залах и дворцах культуры, но и в планетарии, и даже в торгово-развлекательных центрах.

25 марта в Волгоградском планетарии – лекция-концерт «Звездная музыка джазовых звезд» с участием оркестра «Комбо-джаз-бенд» и А. Соловьевой (18.00, ул. Гагарина, 14, 24-18-72). В ТРЦ «Акварель» – концерт к дню работников культуры (16.00, пр. Университетский, 107, 26-42-47). В ДК «Химик» – концерт ВАСО «Мелодии сказок Шехеразады» (14.00, б-р Энгельса, 1а, 67-61-11, 67-54-08). В ЦКЗ – концерты ВАСО «Мелодии сказок Шехеразады» (13.00) и «Мелодии страны Советов» (16.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

Немало интересных событий в библиотеках и музеях

25 марта в библиотеке им. М. Горького – концерт «Франкофония» (14.00, 4 этаж, ул. Мира, 15). В музее ИЗО им. И. Машкова – лекция Ф. Нагой «Сущность искусства: «Дом бытия» и социальная роль искусства в ХХ в.» ( 16.00, пр. Ленина, 21, 38-24-44).

Обширная программа в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

25 марта – спектакль «Песенка Колобка» (11.00), мистический Царицын-Сталинград-Волгоград (12.00), мастер-класс «На счастье» (13.00), программы «В гости в каменный век» (13.30), «Назад в прошлое» (14.00), концерт «Весны волшебные мгновенья» (16.00 ), квест «Пиратские приключения» (16.00), «Подземелья Старой Сарепты» (16.30).

26 марта – спектакль «Песенка Колобка» (11.00), экскурсия «Горчица: вчера и сегодня» (11.30), квест «Литературное расследование: ищем пропавшую сказку» (12.00), программы «В гости в каменный век» (13.30), «Сарепта пряничная» (16.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02, osektor1765@inbox).

Кроме того, в выходные будет проходить сразу несколько выставок.

25 марта в ВК «Экспоцентре» – Всероссийская специализированная выставка «Неделя великого поста» (10.00-18.00, пр. Ленина, 65а).

25-26 марта у ДК им. Гагарина – выставка-продажа элитной рассады малины, абрикоса и винограда (8.00-18.00, ул. Пельше, 3).

25 марта в ДК Профсоюзов (9.00-12.00, пр. Ленина, 4) и ДК «Химик» (15.00-18.00, б-р Энгельса, 1а) – выставка-продажа дачной техники

В налоговых инспекциях Волгоградской области в субботу пройдут Дни открытых дверей (9.00-20.00). На День открытых дверей приглашает и Волгоградский институт искусств и культуры (12.00, ул. Циолковского, 4, 97-48-84).

В Волжском в выходные множество мероприятий.

В ДТДМ 25 марта – II областной хореографический конкурс «Танцевальная карусель» (10.00, ул. Набережная, 4, 8 (8443) 31-28-11).

В ЦКиИ «Октябрь» – концерт струнного квартета «К юбилею Франца Шуберта» (17.00), спектакль «Ловушка для симпатичного мужчины» (19.00), фестиваль педагогического опыта ДШИ «Гармония» «Созвучие искусств» (11.00).

26 марта – концерт ансамбля «Песенная роспись» (17.00), вечер «Танцевальные ритмы» (18.00), фестиваль «Танцевальная деревня» (9.00-17.00, ул. Сталинградская, 6, 8 (8443) 27-64-72, -27-67-00).

25-26 марта в ДМ «Юность» – кинофестиваль для детей «В гостях у сказки» (10.00, б-р Профсоюзов, 13, 8 (8443) 25-78-94, -25-91-71)

25 марта в ДК «ВГС» – вечеринка «В ритме любимых мелодий» (17.00). 26 марта – концерт авторов-исполнителей А. Пилипенко и Т. Чумаченко «И это называется весна» (15.00), выставка-продажа дачной техники (9.00-13.00, пл. Комсомольская, 1, 8 (8443) 41-38-42).

В центре развития «Талисман» в субботу – гала-концерт «Поющей струны»( ул. 87-я Гвардейская, 65а, 8-903-374-87-10)

В драматическом театре 25 марта – «Стая» (18.30). 26 марта – «Красная шапочка» (11.00), «Комедия ошибок» (18.30, ул. Советская, 3, 8-917-330-74-27).

В театре кукол «Арлекин» в выходные – «Приключения Буратино» (11.00, ул. Пушкина, 1, 8 (8443) 31-08-93, 31-38-63).

В выставочном зале им. Г. Черноскутова 25 марта – презентация декоративно-лиственных и цветущих кустарников и хвойных растений городского озеленения (11.00, пр. Ленина, 97. 8 (8443) 39-26-31).

В ПКиО «Волжский» в субботу – эстафета «Пушистое шоу» (10.00-16.00). В воскресенье казахская община проводит праздник «Наурыз» (11.00).

25-26 марта в ФОК «Авангард» – открытое личное первенство города на призы ветеранов борьбы (9.00, ул. Дружбы, 48б, 8 (8443) 56-11-44).

25 марта в Волжском филиале ВМЭТ – День открытых дверей (ул. Автодорога 7, 30а).

В Камышине в выходные гостей ждут ДК «Текстильщик», драмтеатр и театре кукол «Калейдоскоп».

25 марта в ДК «Текстильщик» – полуфинальная игра XVI сезона Камышинской лиги КВН (18.00, ул. Ленина, 17, 8 (84457) 9-41-43).

25-26 марта в Камышинском драматическом театре – премьера «Лекарь поневоле» (17.00, 3-й м-н, ул. Некрасова, 6, 2-65-67, 2-63-31, 2-92-22).

25 марта в Камышинском театре кукол «Калейдоскоп» – «Красная шапочка» (11.00). 26 марта – «Заяц и волкшебство» (11.00).

В Палласовке 26 марта – открытое первенство города по мини-футболу (10.00, СК «Сокол»).

В ст. Алексеевской в краеведческом музее – детский праздник «Жаворонки» (10.00), День открытых дверей.