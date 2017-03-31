Выбираю жизнь — волгоградская школьница опубликовала обращение к сверстникам против суицидов

Волгоградская школьница опубликовала обращение к сверстникам против суицидов. Эта тема стала особо актуальной в последнее время, когда в сети получили распространение суицидальные группы, куда входят тысячи детей. Каждый, кому не все равно, борется с этой страшной тенденцией, как может. ИНТЕР собирал круглый стол по данной теме, где высказывались психологи, социологи, юристы. Но и сами подростки борются с огромной опасностью. что нависла над ними.

Жить или не жить, вот в чем вопрос

Жвачки с призывами к опасным «забавам»… Предложение стать «Феями огня»… Игра «Беги или умри»… Это не перечисление подростковых забав, это, к сожалению, последние обновления по теме «Групп смерти». Призывы к суициду в Интернете приобретают новые и новые формы. ИНТЕР уже не раз затрагивал эту тему на своих страницах, призывая старшее поколение к максимальной бдительности. Но сегодня мы хотим рассказать о том, как отвечает на вызовы времени молодое поколение.

21 марта волгоградская школьница Полина Филина опубликовала в соцсети «ВКонтакте» текст с метками (хэштегами) «#ЯпротивСуицида», «#ЯзаЖизнь». Вот выдержки из этого послания поколению:

«Ты хочешь прыгнуть? Что ж, это твой выбор. Никто не вправе решать за тебя. Прыгай!… Ты же эгоист! Тебе плевать на родителей, которые с ума сойдут и поседеют раньше времени. Тебе плевать на бабушку с дедушкой, которые могут умереть от сердечного приступа, узнав об этом. Тебе плевать на друзей, которые возможно не захотят жить без тебя. Тебе плевать на всех. Абсолютно на всех! Точно так же ты не думаешь и перед тем, как начать игру. Конечно, ведь это интересно. Ведь это интересно резать вены! Ведь это интересно умирать! И плевать на всех! Плевать!..

Ты думаешь, что умираешь только ты? Нет. С тобой умирают все, кто тебя любит. А ты уж поверь, даже, если тебе кажется, что ты никому не нужен, это не так. Просто многие люди не хотят открыто показывать свою любовь к тебе. Тебе не жалко всех тех, кто умирает вместе с тобой? Я верю, что жалко. Пожалуйста, очень тебя прошу: не играй в игру!».

Что в сети

Полине 13 лет, и она как раз входит в ядро целевой аудитории, на которые рассчитаны «Группы смерти», заполонившие рунет в последние годы. Если просмотреть тексты в соцсетях с вышеуказанными хештегами, можно увидеть стихи, высказывания, призывающие жить. Многие из них написаны такими же школьниками, как Полина.

Можно только порадоваться, что среди подростков есть ребята с твердыми жизненными ориентирами. Жаль только, что их высказывания набирают от силы несколько сотен лайков и перепостов, при том что в наиболее популярных «группах смерти» на пике их популярности было по несколько сотен тысяч участников.

Под разными личинами

По мнению детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, именно эти сообщества привели к резкому скачку количества самоубийств в 2016 году: увеличение составило 57%. И это при том, что с 2011 по 2015 год число суицидов ежегодно сокращалось на 10%. В середине февраля текущего года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая озвучивала такую цифру: в 2016 году 720 несовершеннолетних совершили самоубийство, причем в эти данные не включены попытки суицида. В европейских странах аналогичные показатели более чем в три раза ниже.

Проблема приобрела такой масштаб, что депутаты нижней палаты федерального парламента выступили с законодательными инициативами по ужесточению наказания за доведение до суицида. Но очевидно, что общество в данной ситуации продолжает оставаться ведомым: оно пока не может предотвратить происходящие события, а вынуждено в авральном порядке реагировать на происходящее.

Например, как развивалась ситуация с феями огня. Основной натиск был сосредоточен на одном регионе — Владимирской области. На телефоны подростков в массовом порядке стали приходить смс-сообщения. Им предлагалось в 12 ночи, когда семья спит, открыть газовые краны. «За это утром ты станешь феей Винкс», — говорилось в сообщении. К счастью, не одного ЧП по итогам данной рассылки во Владимирской области зафиксировано не было.

Удержать на краю

Не успела общественность успокоиться и обезопасить себя от огненных фей, как из разных регионов страны стала поступать информация о странных жвачках. Жевательная резинка «Five. Правда или действие» вызвала тревогу в Оренбургской, Сахалинской, Астраханской областях. Вот какую информацию опубликовали федеральные СМИ: «Под упаковкой жвачки мрачного черного цвета находятся задания сомнительного содержания, которые могут привести к опасному поведению детей и подростков. В частности, в них содержатся задания: улыбнуться незнакомцу, забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи. Детям и подросткам, а именно они являются основными потребителями жевательной резинки, также предлагается задуматься о том, что нужно обязательно сделать перед смертью».

Позже стало известно, что в рамках кампании покупателям предлагалось более 900 разных заданий и вопросов. Сейчас акция свернута по всей России. Но поток сообщений со всех концов страны о подростках, которые попытались уйти из жизни, не иссякает.

К счастью, по большей части эти попытки оказываются неудачными. 27 марта появилась информация, что только за сутки врачи спасли шесть подростков, которые попытались покончить с собой в Москве. Их принадлежность к группам смерти проверяется.

Неделей ранее сообщалось, что такое же количество подростков — шесть человек — поступило в психиатрическую больницу в Забайкальском крае. Что касается последних, то доподлинно известно, что ребята вели переписку в Интернете, наносили себе увечья.

Что важно знать родителям

Специалисты лечебного учреждения рассказывают о наиболее распространенных этапах, которые проходят дети: «Ребенку могут дать задание смотреть в 4.20 фильм ужасов (может быть указано конкретное название), или в это же время подняться на крышу высотки. Сделать надпись на руке «синий кит» или изобразить фигуру животного, причем не ручкой или фломастером, а лезвием, или просто истыкать руку иглой, сделать несколько порезов. Одно из заданий – слушать в наушниках в течение нескольких часов музыку, которую прислал куратор, или целый день читать книги о суициде». Наиболее опасные приказы – перелезть через перила на мосту и постоять на краю без рук, пробежать перед машиной или полежать на рельсах. И самое главное последнее задание – броситься с крыши или повеситься.

«…Почему выполнять задания нужно в четыре часа утра? Считается, что это время глубокого сна и информация, полученная в это время, хорошо откладывается в подсознании. В результате происходит смешивание сна и реальности, и подросток считает свои действия ненастоящими. Именно в такие моменты руководители дают указание, что нужно покончить с собой», – пояснила врач Татьяна Снигуряк.

Советы для родителей, которые желают обезопасить своих детей, пока остаются прежними. Необходимо смотреть не поменялось ли его поведение, не увлекается ли ребенок темой «синих китов», хорошо ли высыпается, не упоминает ли в своих разговорах девочку Рину и т.д. Все это мы подробно описывали в предыдущих публикациях ИНТЕРа. И если ваш ребенок решил публично выступить в поддержку жизни, пожалуйста, поддержите его. Как это сделали родители Полины.

Анастасия Франтасова

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