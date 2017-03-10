В Волгограде поделятся воспоминаниями о театре кукол

18 марта, в субботу, в Волгоградском областном краеведческом музее будут читать легендарные пьесы из архива театра кукол. Встречу посвятят юбилейному 80-му сезону театра. Волгоградцев приглашают поделиться своими воспоминаниями о театре на тему «В театре кукол первый раз». Тем, кто не сможет прийти на встречу, воспоминаниями предлагают поделиться по адресу kuklavlg@yandex.ru c пометкой «В театр кукол первый раз».

– «Звездой» встречи станет Елизавета Механцева, которая проработала в театре кукол более 50-ти лет – сначала как актриса, а сегодня – в качестве ассистента режиссёра и заведующей труппой, – сообщила ИНТЕРу завлит Волгоградского театра кукол Наталья Леонтьева. – Елизавета Петровна помнит многое и многих и обладает бесценным даром делиться своими воспоминаниями. Её тёплые рассказы, насыщенные яркими деталями, дают живое представление о том, как жил и работал театр кукол в те времена, которые кажутся нам такими давними, – в 60-70-е годы. Именно им будет посвящена встреча.

Чтобы участники встречи могли и сами поспособствовать созданию надлежащей атмосферы, почувствовать себя жителями Волгограда и зрителями театра кукол того времени, им будет предложена к чтению пьеса «Чёртова мельница», написанная по мотивам чешской народной сказки авторами Исидором Штоком и Яном Дрда. Спектакля с одноимённым названием в постановке Александра Хмелёва несколько лет шёл в Волгоградском областной театре кукол.

Встреча и чтение состоятся в стенах краеведческого музея, в том самом зале, где сейчас проходит выставка, посвящённая 80-летию Волгоградского областного театра кукол. Экспонаты выставки станут иллюстрацией к рассказу о театре, вызовут новые вопросы, помогут оживить воспоминания, предстанут, как свидетели и доказательства славного прошлого театра. Театр и музей планируют провести подобные встречи несколько раз в течение времени работы выставки «Кукольная страна».

Чтение состоится в формате Клуба любителей экстремального чтения «Горячие пирожки», где каждый желающий сможет стать и чтецом-актёром, и слушателем-зрителем. Во встрече примут участие главный режиссёр театра кукол Роман Пугач, заведующая отделом истории и природы края Ирина Владимировна Талдыкина.

Начало встречи в 16.00. Вход по билетам музея.

Фото предоставлено Н. Леонтьевой