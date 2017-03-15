В Волгограде бухгалтеры дома ребенка воровали деньги у «особых» детей

Прокуратура направила в суд уголовные дела, фигурантами по которым проходят сотрудницы ГКУЗ «Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Работая бухгалтерами в Государственном казенном учреждении здравоохранения, где содержатся «особые» дети, Ольга Залова и Надежда Саввина воровали деньги и умудрились сколотить себе небольшое состояние.

Разбираясь в этой неприглядной истории, следствие пришло к выводу – Ольга Залова и Надежда Саввина с января 2014 года по декабрь 2015 года неправомерно начисляли заработную плату уволенным или находящимся в отпусках по уходу за детьми сотрудникам дома ребенка. То есть, фактически они не имели права на получение денежных средств.

Позже эти средства обвиняемые отражали на своих личных счетах. Таким образом, за два года на счет Ольги Заловой «накапало» более 880 тысяч рублей. На счет Надежды Саввиной – больше 480 тысяч рублей.

Совесть бухгалтеров, похоже, не мучила – полученными средствами они распорядились к собственному удовольствию.

На свет эту скверную историю извлекли сотрудники прокуратуры Центрального района Волгограда, которые проводили проверку в доме ребенка. Материалы этой проверки были переданы в СУ УМВД России по Волгограду, где и проводилось расследование.

Вину Ольга Залова и Надежда Саввина признали в полном объеме. Кроме того, они частично возместили причиненный ущерб – 400 тысяч рублей из 1,4 млн.

В настоящее время уголовные дела направлены прокуратурой Волгограда в Центральный районный суд Волгограда. За мошенничество, совершенное в крупном размере, экс-бухгалтерам может быть назначено лишение свободы на срок до 6 лет.