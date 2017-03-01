Ворошиловский райсуд вынес приговор в отношении снохи депутата облдумы

Разлучили с рулем, наказали рублем

Ворошиловский райсуд вынес приговор в отношении Екатерины Мурылевой – снохи депутата облдумы Геннадия Мурылева. Ее признали виновной в оскорблении и избиении сотрудников полиции и назначили штраф в размере 120 тыс. руб.

Напомним, эта скандальная история произошла в июле прошлого года. Екатерина Мурылева вместе со своей сестрой Дарьей Коршуновой распивала вино в одном из кафе Центрального района города. Стоит отметить, что вместе с ними находился малолетний сын Мурылевой. Затем сестры отправились в Воршиловский район, за рулем находилась сноха депутата. Машина остановилась на улице Ардатовской, а затем, выезжая с парковки, задела чужой автомобиль и создала помехи для других участников движения.

На место происшествия прибыли полицейские, которые и выяснили, что водитель находится в нетрезвом состоянии. От теста на алкоголь Мурылева отказалась, вместе с сестрой оскорбляли сотрудников ГИБДД, пинали их и била, угрожала проблемами в дальнейшем. В Интернете была размещена видеозапись, где любой желающий мог оценить особенности поведения представительниц волгоградской элиты.

Обвинение просило взыскать с Мурылевой штраф в размере 180 тыс. руб., однако суд снизил сумму до 120 тыс. Смягчающим обстоятельством было признано наличие у женщины на иждивении двоих малолетних детей. Стоит отметить, что в настоящий момент она также лишена водительских прав. Свое поведение в июле прошлого года Екатерина Мурылева объясняла тем, что находилась в депрессии и принимала специальные препараты. Что касается ее сестры Дарьи Коршуновой, в декабре 2016 года суд признал ее виновной в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти и назначил штраф в размере 100 тыс. руб.