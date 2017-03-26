Волгоградцы пожаловались на низкое качество мебели и отказы в возврате денег за нее. Это — один из итогов прямой линии, посвященной Международному дню защиты прав потребителей. Она прошла в редакции ИНТЕРа 17 марта, на вопросы читателей газеты и пользователей сайта inter-volgograd.ru ответил руководитель отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Виталий Сергеевич Осадчий. Часть звонков касалась проблем с мебелью. Вот в какие ситуации попадают потребители и как их них надо выходить.

Качество мебели

— Здравствуйте! 31 декабря 2016 года купили кровать в магазине «Много мебели» в Михайловке, по ул. Республиканской, 38/1. Кровать нам домой доставили 2 февраля с очень резким химическим запахом. Запах был настолько удушающим, что мы не стали заносить кровать в дом, потому что действительно реально боялись получить отравление этими парами. Решили вернуть кровать обратно в магазин: сразу написали заявление и претензию. Но они отказываются ее забирать. Из магазина приехал человек, представившийся экспертом и сказал, что запаха нет. Можно ли нам самим заказать экспертизу и на ее основании вернуть кровать продавцу?

— В соответствии с законодательством о защите прав потребителей обязанность по проведению экспертизы возложена на продавца, — говорит Виталий Осадчий. — Если указанная организация не хочет делать это добровольно, вы вправе обратиться в суд и потребовать от магазина проведения экспертизы уже в судебном порядке. За помощью в подготовке искового заявления вы можете обратиться к нам в Роспотребнадзор. В Михайловке у нас есть территориальный отдел, вам там помогут составить исковое заявление в суд. Если же вы сейчас закажете экспертизу за свой счет, то такой шаг может оказаться просто лишним, поскольку продавец может оспорить результаты экспертизы и в судебном порядке необходимо будет назначать новую экспертизу.

— Здравствуйте! Полтора года назад купила матрас в магазине «Много мебели» в Волгограде. Он стоил недешево — 6 тыс. руб., и мне дали на него гарантию три года. Но сейчас я стала чувствовать себя на нем очень некомфортно. Обратилась с претензией в магазин, пришел мастер и заявил, что мы сворачивали матрас пополам, и из-за этого он сломался. Но позвольте — нам, пожилым людям, а мне 83 года, такое не под силу, он очень тяжелый. Сейчас матрас забрали на экспертизу, сказали, что дадут ответ через 10 дней. Но я хочу, чтобы матрас заменили.

— Сейчас вам надо дождаться реакции из магазина. Если они откажутся заменить матрас или вообще не дадут ответ, то вам следует обратиться в Управление с заявлением. В связи с тем, что вы заявляете требования имущественного характера, то удовлетворить их можно будет только в судебном порядке. Учитывая ваш преклонный возраст, Управление самостоятельно обратится в суд с исковым заявлением для защиты ваших прав.

Итог

В целом хочется добавить, что в адрес магазина «Много мебели» звучит масса нареканий. Основная претензия — нарушение сроков доставки. Мы уже привлекали этот магазин к административной ответственности. Даже сегодняшняя встреча продемонстрировала: два обращения из разных городов региона и оба касаются данной организации.

Читайте также:

Компания МАН прокомментировала инцидент с отравлением кулинарной продукцией

Электронная запись на прием к врачу не срабатывает

Куда жаловаться на транспортное обслуживание в Волгограде