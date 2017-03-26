У волгоградцев вызыввают вопросы качество продуктов питания и сроки годности

Волгоградцы жалуются на качество продуктов питания — таков один из итого прямой линии, прошедшей в ИНТЕРе 17 марта. Тогда на вопрос читателей и пользователей сайта отвечал Виталий Осадчий, руководитель отдела защиты прав потребителей Регионального управления Роспотребнадзора. Вопросов относительно продуктов питания поступило много, вот что больше всего волнует волгоградцев.

О качестве продуктов питания

— Помогите повлиять на ситуацию с торговлей просроченными продуктами. В некоторых сетевых магазинах постоянно переклеивают срок годности на просроченных продуктах. Что делать?

— Вам необходимо обратиться к нам в Управление, когда вы снова столкнетесь с таким нарушением, -говорит Виталий Осадчий. — Чтобы провести проверку, нам нужна информация о наименовании продукта, наименование и адрес конкретного магазина. Причем речь идет не о покупке, сделанной вами: как только человек приобрел какой-либо товар — доказать причинно-следственную связь очень сложно. Нам надо зафиксировать, что подобная продукция размещена именно на прилавке магазина.

— Я купила в магазине пачку какао. На упаковке был обозначен именно этот продукт, а не какой-нибудь заменитель. Но когда попыталась приготовить себе чашечку какао, получилась какая-то отвратительная жидкость. Можно как-то узнать, что вообще мне продали?

— Вся пищевая продукция, реализуемая в наших магазинах, должна соответствовать определенным стандартам. Вы купили «Какао», а это наименование подразумевает вполне конкретный состав. И если у вас возникают сомнения в качестве купленной продукции, можно написать заявление в Роспотребнадзор, где будет указано, что содержание продукта не соответствует маркировке. Лаборатория проведет анализы, и если ваши подозрения подтвердятся, то будут приняты меры не только к продавцу, но и к производителю данного товара.

Об акциях

— Здравствуйте! В одном из сетевых магазинов при покупке весового товара на ценнике указывается вес товара и цена именно за этот вес. Стоимость килограмма не указывается. Законно ли это?

Еще следующий момент. В другом сетевом магазине, часто проводится такая акция, когда предлагают купить два товара по цене одного. Но я неоднократно сталкивалась с тем, что на кассе мне отказывались выдать второй товар. Аргументировали свою позицию тем, что у них в компьютере эта акция не отражается.

— Если говорить по первой ситуации, то в законодательстве прописано, что цена за вес или единицу товара должна содержаться на ценнике. А в случае покупки расфасованного товара наименование, вес, цена за килограмм, стоимость отвеса, дата фасования, срок годности, номер или фамилия весовщика указываются непосредственно на самом товаре. Если вы заметили, что на ценнике указывается одна стоимость, а в чеке в итоге — более высокая, то требуйте продать вам продукты по цене, обозначенной в ценнике, это ваше право.

То же самое в случае с акционными товарами. Если вы уверены в своей правоте, вам надо это зафиксировать: можно просто сфотографировать ценник, где указаны условия акции, на телефон. И если вам в этом случае откажутся продать два товара по цене одного, необходимо обращаться с заявлением в Управление.

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