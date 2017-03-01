Волгоградцев приглашают поклониться мощам трех особо почитаемых святых

Поклониться мощам трех особо почитаемых святых можно будет с 4 по 11 марта в храме Рождества Пресвятой Богородицы Красноармейского района Волгограда. Здесь будут находится мощи вселенских учителей и святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского. Адрес храма — проспект им. Столетова, 4.

Как пояснил ИНТЕРу пресс-секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов, эти святые стали истинными учителями православия, ими написаны важнейшие догматы богослужения. Ткже верующим важно знать, что 8 марта — это день обретения мощей святой Матроны Московской. В указанном храме можно будет помолится у ковчега с ее мощами. Матрону просят о здоровье, особенно исцелении от болезней зрения, обретении семейного счастья и благополучия, помощи в делах житейских. Считается, что Матрона помогает всем. кто обращается к ней с искренней молитвой.

Молитва в эти дни важна потому, что идет Великий Пост. Пост — это в первую очередь ежедневные молитвы и покаяние, прощение недругов. Физическое очищение предполагает строгое следование правилам пищевого рациона. Надо отметить, что традиция ограничения в пище имеет древние корни: календарь питания в Великий пост был введен еще в конце IV века. Помимо отказа от пищи животного происхождения, церковь рекомендует воздерживаться от острых специй, крепкого алкоголя, и тех продуктов, которые приносят вам особое удовольствие. При этом каждая неделя поста имеет свое значение.

Первая седмица (27 фавраля – 5 марта). Фёдорова неделя

Первая и страстная седмицы (недели) поста считаются самыми строгими. Неделя носит такое имя потому, что читается молебен по великомученику Фёдору Тирону. В эту седмицу благословляется коливо (кутья).

Вторая седмица (6 – 12 марта).

Неделя символизирует победу праведной веры над ересью и носит название – Торжество Православия.

Третья седмица (13 марта – 19 апреля)

В эту неделю чтут память святителя Григория Паламы. Он проповедовал ученье о силе поста и молитвы.

Четвертая седмица (20 – 26 апреля)

Именуется Крестопоклонной. Начиная с воскресного дня и до пятницы четвертой седмицы Животворящий крест занимает место иконы праздника в центре храма. Идет прославление Святого креста, как символа великой силы. В пятницу, после чтений, крест с торжественным ходом перемещается обратно в алтарь.

Пятая седмица (27 – 2 апреля)

Начало седмицы знаменуется неделей, посвященной богослову Иоанну Лествичнику. Будучи игуменом, он создал великое писание «Лествица добродетелей», в котором подробно описал все вехи и путь духовного совершенства.

Шестая седмица (3 – 9 апреля)

Неделя шестой седмицы является днем памяти преподобной Марии Египетской. Её жизнь — пример великого покаяния. После 17 лет жизни во грехе Мария начала отшельнический образ жизни. Остаток своих дней она провела в молитве и воздержании. История Марии являет пример безграничного милосердия Господа к покаявшемся грешникам.

В Лазореву субботу можно отведать рыбной икры. В Вербное воскресенье, знаменующее прибытие Христа в Иерусалим, традиционно в церкви освещают веточки вербы — символы ветвей, брошенных к ногам Иисуса.

Страстная седмица (10 — 16 апреля)

Она почиталась особенно, в народе носила название Красной, Святой, Чистой. Каждый день недели называют Великим или Страстным, и наполнен он подготовкой к Пасхе. Великдень (или Пасха) был ожидаемым и светлым праздником, к нему готовились особо, наводя порядок в доме (Чистый четверг). И, конечно, особое внимание уделяли душе, страдающей вместе со Спасителем (Страстная пятница) и торжествующей на Пасху.