Волгоградцам снятся раки, абрикосы, трамваи и пингвины, а чеченцам – Путин

Яндекс выяснил, кто чаще всего приходит к россиянам под ночной мглой. Оказалось, что волгоградцам снятся раки, абрикосы, тюльпаны, сомы, тарантулы, родинки, трамваи и пингвины.

По данным аналитиков Яндекса, в принципе самые распространенные сновидения не зависят от места жительства. Люди, рыбы и змеи встречаются в запросах о снах из самых разных регионов России. Тем не менее, есть и исключения. Так, жителям Камчатки, Магаданской и Сахалинской областях чаще всего снятся медведи. В Ингушетии самый популярный запрос, связанный с толкованием снов – слово «белый». Такого цвета там снятся людям дома, розы, кони и простыни.

К жителям Челябинской области во сне приходят метеориты. Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской – святые, священники и иконы. Крымчанам – море, дельфины и волны, москвичам – метро, электричка и святая Матрона. Жители Санкт-Петербурга во сне тоже видят метро, но вместе с тем чернику и клюкву. Ставропольского края – грецкие орехи и абрикосы,

От региона к региону меняются транспорт, погода, природа и фауна сновидений. Люди обычно видят во сне тех животных, которые встречаются поблизости и в реальной жизни, и ту природу, которая их окружает. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне.

Разные сны снятся женщинам и мужчинам, сообщается на сайте Яндекса. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребенок, беременность, рыба и парень. В мужских – змея, рыба, человек, девушка, зуб.