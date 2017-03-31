Волгоградцам разъяснили, как добиться перерасчета за услуги ЖКХ в период отсутствия в квартире

Как добиться перерасчета за услуги ЖКХ в период отсутствия в квартире? Вопрос весьма актуальный в предверии летнего сезона, когда многие уедут на несколько месяцев на дачу, кто-то — на месяц в отпуск. Съэкономить можно немалые суммы, но как? Разъяснения на этот счет редакции предоставили специалисты социального проекта «Правовой пожилой».

Как добиться перерасчета

Каждый сталкивался с ситуацией, когда по причине необходимости временного отсутствия в квартире (отпуск, командировка, лечение в санатории или больнице) возникает вопрос с оплатой коммунальных услуг. Ведь фактически собственник за этот период не пользуется предоставляемыми ему услугами ЖКХ, однако платежки по их оплате получает в неизменном виде. И хорошо, если квартира или дом оборудованы индивидуальными счетчиками по всем видам коммунальных услуг. Однако у многих отсутствуют индивидуальные счетчики на газовое оборудование и на водоотведение. Как быть в этой ситуации и можно ли потребовать перерасчета?

Временное отсутствие (непроживание) собственников в жилом помещении не освобождает их от обязанности оплатить коммунальные услуги. Это правило установлено ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Однако, некоторые виды платы за коммунальные услуги, которые рассчитываются, исходя из нормативов потребления, могут осуществляться с перерасчетом в период временного отсутствия.

Порядок перерасчета для таких ситуаций устанавливается Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354. Заявление на перерасчет подается в адрес организации, осуществляющей поставку либо оказание соответствующих коммунальных услуг по договору заключенному с собственником жилого помещения (управляющая компания ТСЖ, либо ресурсоснабжающая организация).

Важно знать

Помните, что не подлежит, в любом случае, перерасчету в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Во-первых, на что следует обратить внимание это сроки временного отсутствия в рамках которых можно потребовать перерасчета – от 5 дней до 6 месяцев. Если же ваше отсутствие затянулось, вы можете продлить данный срок для перерасчета еще на 6 месяцев.

Во-вторых, потребовать перерасчета можно только при отсутствии технической возможности установки счетчика. Это должно подтверждаться соответствующим актом обследования со стороны, например УК, который необходимо приложить к заявлению на перерасчет.

Документы могут быть предоставлены потребителем услуг как до начала периода, за который вы просите произвести перерасчет, в связи в отсутствием, так и после его окончания. Если документы, подтверждающие временное отсутствие будут представлены только после возвращения, это обязательно необходимо указать в заявлении. У Вас есть 30 дней после окончания данного периода, чтобы это сделать.

Документы

В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, к заявлению о перерасчете могут прилагаться следующие. Копии командировочных удостоверений, счета за проживание из гостиницы, справка о нахождении на лечении в больнице или санатории, справка из СНТ или дачного кооператива. Возможны и другие документы, которые подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Однако, можно обойтись и без подачи вышеуказанных документов. Для этого после подачи заявления специалист управляющей компании отключил и опломбировал запорную арматуру, отделяющую внутриквартирное оборудование в жилом помещении потребителя от внутридомовых инженерных систем.

Если после возвращения потребителя специалистом УК будет установлен факт сохранности установленных пломб по окончании периода временного отсутствия, Вам будет сделан перерасчет.

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«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru)».

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