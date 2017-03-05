Семь тысяч писем волгоградцев в защиту маршруток доставят Президенту Путину. Об этом ИНТЕРу рассказал волгоградский правозащитник Алексей Ульянов. Он лично доставит письма в приемную Президента уже завтра, 6 марта.

ИНТЕР неоднократно писал о том, какие споры вызывает в Волгограде новая транспортная схема. Напомним: еще в 2016 году власти во всеуслышание заявили о больших грядущих переменах, которые коснутся каждого волгоградца и многих жителей области. В частности, уже тогда речь шла о закрытии 88 популярных маршрутов. Горожане забеспокоились и начал собирать подписи под обращением к губернатору. Но планы властей остались в силе.

В начале текущего года планы властей по поводу маршруток прояснились. Стало известно: 87 внутригородских маршрутов будут последовательно закрыты в 3 этапа: 30, 15 апреля, 15 мая. В середине апреля в городе перестанут ходить маршрутки №№: 10, 11, 18, 29, 49, 50, 53, 71, 82, 84, 88, 96, 100, 15а, 15с, 1с, 27а, 27, 28а, 29с, 26, 46, 48а, 57к, 64а, 65а, 68а, 6к, 70а, 71к, 78а, 7а, 80а, 81а, 8а, 90а, 91а, 93а, 9а, 13к. Коснется данное сокращение и автобусов №№: 12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 11а.

Волгоградцев предупредили об отмене двух троллейбусных маршрутов: № 18 «Улица Тополевая — Обувная фабрика», № 11 «Рыбокомплекс — Больничный комплекс».

Наконец, еще о двух этапах. Маршрутки №№: 6, 9, 17, 19, 28, 40, 44, 52, 77, 78, 80, 22а, 3В, 4к, 7к, 95к уйдут в прошлое с 30 апреля, сними автобус 4, который обслуживает Дар-гору. И наконец, с 15 мая будут закрыты маршруты №№, 14, 16, 39, 47, 56, 57, 10а, 27б, 42а, 56э, 5а, 61а, 8с, 95а, 56а, а также автобусы № 19, 22.

Вместо маршруток на линии Волгограда уже вышли автобусы. Нюансы уже можно отметить: если на маршрутке центр Волгограда по сей день можно проехать за 10 руб., то поездка на автобусе стоит минимум 18 руб., и это в случае, если вы расплатитесь картой «Волна». Без карты — 20 руб. Эксперты высказывают опасения, что с ликвидацией маршруток цены на проезд еще вырастут — альтернативы-то у автобусов не будет.

Волгоградцы обвиняют власти в лоббировании интересов питерской компании «Питеравто«. Дело в том, что на право транспортного обслуживания Волгограда было проведено 7 электронных аукционов, и удивительное дело, везде был только один участник — ООО «Волгоградский автобусный парк». Это ООО — как раз и есть часть «Питеравто». Питерцы победили, выиграв право на поставку 150 низкопольных автобусов общей стоимостью 1,6 млрд руб. Удивительно и то, что в стороне осталась компания «Волгабас» из Волжского, которая также производит автобусы.

В этой теме есть социальный момент. А именно: Ассоциация пассажирских автотранспортников Волгограда озабочена судьбой примерно 3500 человек, пока занятых на маршрутах города. Куда пойдут работать они после сокращения маршрутов — этот вопрос руководитель Ассоциации Юрий Белоусов не раз задавал властям города и области, но ответа не получил.

Поможет ли акция правозащитников в защиту маршруток изменить ситуацию — узнаем в ближайшие месяцы.

Куда жаловаться на транспортное обслуживание в Волгограде