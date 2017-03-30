Начинающих водителей ограничат в скорости

В правила дорожного движения (ПДД) внесены изменения, которые предусматривают ряд ограничений для начинающих водителей. Во-первых, их ограничат в скорости – летать, как на крыльях, больше не получится. Максимальная скорость, с которой могут передвигаться новички, теперь составляет не выше 70 км/час. Причем, не только в населенных пунктах, но на трассах.

Этот пункт ПДД, кстати, вызывает немало нареканий опытных водителей. Ведь самым безопасным – и для самого начинающего автомобилиста, и для тех, кто его окружает на трассе – считается, как известно, движение со скоростью потока. По дорогам Волгоградской области – 90 км/час.

Еще один запрет – буксировать другие автомобили. Начинающим мотоциклистам и водителям мопедов также запретят перевозить пассажиров.

Чтобы другие участники дорожного движения знали, что за рулем авто находится новичок, молодых водителей обяжут оснастить машину знаком «Начинающий водитель». Он представляет собой восклицательный знак в желтом квадрате. Если прежде за его отсутствие не наказывали, то теперь предлагается штрафовать – на 500 рублей.

К другим обязательным опознавательным знакам относятся – «Автопоезд», «Перевозка детей» (для автобусов), «Опасный груз», «Крупногабаритный груз», «Длинномерное транспортное средство» и «Тихоходное транспортное средство». Последний особенно важен, поскольку дает другим водителям право обгонять такой автомобиль там, где обгон запрещен.

К знакам, за отсутствие которых также могут оштрафовать, причисляют также знаки «Глухой водитель», «Учебное транспортное средство», «Ограничение скорости», «Шипы». Эта информация актуальна для водителей, которые еще не поменяли зимнюю резину на летнюю. Выхода два – переобуть автомобиль или все-таки оснастить его соответствующей маркировкой.

Фото с сайта tow-truck-spb.ru