14.03.2017   Неформат, Политика   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Страшно далеки они от народа… Как властям Волгоградской области услышать голос низов

Как властям Волгоградской области услышать голос низов? Еще Пьер Буаст, французский ученый XVIII века говорил : «Общественное мнение – это поток; даже и тогда, когда бы удалось нам отвести его течение, мы вынуждены за ним следовать». Как общественное мнение формировалось, создавалось, учитывалось за прошедшие века, не описать и в сотне томов. А вот как обстоит дело в сегодняшней России, и конкретно в Волгограде, можно попытаться. Если совсем коротко, то примерно так: «Общественное мнение – это мнение тех, чьё мнение обычно не спрашивают».

А действительно, кто и в какой форме интересовался нашим мнением, принимая решения об «оптимизации» школ, библиотек, запрете (ограничении) маршруток, изменении режима работы перекрестков и т. д., и т. п. Иногда, конечно, от лица нашего мнения высказываются! Например, от имени «всех женщин» или от имени «всех ветеранов», «всех читателей»… Что же в результате? На чьё мнение на самом деле опираются люди, принимающие важные решения для России или нашего города-героя?

В России три субъекта, которые знают: бог его знает, черт его знает, ну и, наконец, хрен его знает… Но они не дают ответа на простой вопрос: почему принимаются законы и постановления, которые приходится править, а то и переделывать буквально на следующий день?

Земельный кодекс – около сорока поправок, Закон о госзакупках – плакали от первого варианта, теперь рыдаем от второго, Кодекс об административных правонарушениях вообще состоит из одних поправок. А как вам документик о взносах на капремонт? Вопросов к нему больше, чем ответов.

А попробуйте разобраться и исполнить нормативные акты местного уровня. Например, о порядке перевода помещений из жилого в нежилое и обратно, или о возмещении затрат предпринимателя на капремонт арендованного помещения, или собрать пакет документов для обустройства дополнительного входа в цокольное помещение. О получении разрешения на строительство объекта уже и не говорим! А какими документами допустили бессистемную застройку поймы Царицы? Сначала появился многоэтажный офис (остро необходимое сооружение прямо в пойме), растет четырехэтажный корпус железной дороги… Зачем? И наконец, железобетонный зал, почему-то названный музеем. И все это в уникальном, заповедном месте, к которому надо сверхбережно относиться. Отмерить не семь, а двадцать семь раз, и только потом отрезать.

Примеров масса. Кстати, последний: ликвидация Ворошиловского рынка в одноименном районе Волгограда и рынка на улице Новороссийской в Центральном районе. Об этом у кого-то спросили?

Как спрашивать — отдельный вопрос. Есть опробированные варианты. Первый сложный. Местные референдумы, например, как в Швейцарии, Италии. Проводятся регулярно, прописаны законодательно. Результат: население видит степень своего осознания ситуации, и то, как решения народа влияют на реальную жизнь. Вариант сложный по подготовке и затратный по проведению.

Вариант второй. Превратить Интернет в инструмент народного контроля. В Москве уже несколько лет работают порталы «Наш город», «Активный горожанин». Регистрация упрощенная, паспортные данные не требуются, адрес по прописке тоже. Только ник и адрес электронной почты для связи. На портале можно оставить жалобу на неубранный двор, брошенный автомобиль, пьяную тусовку в дворовой беседке и иную улично-квартальную проблему. Здесь же проводятся опросы населения. Очень важно создать такой портал, который будет интересен и понятен любому посетителю.

Так что власть – исполнительная, законодательная, партийная, если вы хотите знать, что действительно волнует горожан, селян, пенсионеров, студентов, как включать это в планы, законы и программы, то варианты есть. Флаг вам в руки! Затраты вполне себе подъемные, а на эффект посмотрим. Вместе!

Фото orelsreda.ru

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