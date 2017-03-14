Страшно далеки они от народа… Как властям Волгоградской области услышать голос низов

Как властям Волгоградской области услышать голос низов? Еще Пьер Буаст, французский ученый XVIII века говорил : «Общественное мнение – это поток; даже и тогда, когда бы удалось нам отвести его течение, мы вынуждены за ним следовать». Как общественное мнение формировалось, создавалось, учитывалось за прошедшие века, не описать и в сотне томов. А вот как обстоит дело в сегодняшней России, и конкретно в Волгограде, можно попытаться. Если совсем коротко, то примерно так: «Общественное мнение – это мнение тех, чьё мнение обычно не спрашивают».

А действительно, кто и в какой форме интересовался нашим мнением, принимая решения об «оптимизации» школ, библиотек, запрете (ограничении) маршруток, изменении режима работы перекрестков и т. д., и т. п. Иногда, конечно, от лица нашего мнения высказываются! Например, от имени «всех женщин» или от имени «всех ветеранов», «всех читателей»… Что же в результате? На чьё мнение на самом деле опираются люди, принимающие важные решения для России или нашего города-героя?

В России три субъекта, которые знают: бог его знает, черт его знает, ну и, наконец, хрен его знает… Но они не дают ответа на простой вопрос: почему принимаются законы и постановления, которые приходится править, а то и переделывать буквально на следующий день?

Земельный кодекс – около сорока поправок, Закон о госзакупках – плакали от первого варианта, теперь рыдаем от второго, Кодекс об административных правонарушениях вообще состоит из одних поправок. А как вам документик о взносах на капремонт? Вопросов к нему больше, чем ответов.

А попробуйте разобраться и исполнить нормативные акты местного уровня. Например, о порядке перевода помещений из жилого в нежилое и обратно, или о возмещении затрат предпринимателя на капремонт арендованного помещения, или собрать пакет документов для обустройства дополнительного входа в цокольное помещение. О получении разрешения на строительство объекта уже и не говорим! А какими документами допустили бессистемную застройку поймы Царицы? Сначала появился многоэтажный офис (остро необходимое сооружение прямо в пойме), растет четырехэтажный корпус железной дороги… Зачем? И наконец, железобетонный зал, почему-то названный музеем. И все это в уникальном, заповедном месте, к которому надо сверхбережно относиться. Отмерить не семь, а двадцать семь раз, и только потом отрезать.

Примеров масса. Кстати, последний: ликвидация Ворошиловского рынка в одноименном районе Волгограда и рынка на улице Новороссийской в Центральном районе. Об этом у кого-то спросили?

Как спрашивать — отдельный вопрос. Есть опробированные варианты. Первый сложный. Местные референдумы, например, как в Швейцарии, Италии. Проводятся регулярно, прописаны законодательно. Результат: население видит степень своего осознания ситуации, и то, как решения народа влияют на реальную жизнь. Вариант сложный по подготовке и затратный по проведению.

Вариант второй. Превратить Интернет в инструмент народного контроля. В Москве уже несколько лет работают порталы «Наш город», «Активный горожанин». Регистрация упрощенная, паспортные данные не требуются, адрес по прописке тоже. Только ник и адрес электронной почты для связи. На портале можно оставить жалобу на неубранный двор, брошенный автомобиль, пьяную тусовку в дворовой беседке и иную улично-квартальную проблему. Здесь же проводятся опросы населения. Очень важно создать такой портал, который будет интересен и понятен любому посетителю.

Так что власть – исполнительная, законодательная, партийная, если вы хотите знать, что действительно волнует горожан, селян, пенсионеров, студентов, как включать это в планы, законы и программы, то варианты есть. Флаг вам в руки! Затраты вполне себе подъемные, а на эффект посмотрим. Вместе!

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